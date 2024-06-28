Минобороны подтвердило уничтожение Центра космического слежения и связи в Крыму

Силы обороны поразили российский Центр космического слежения и связи во временно оккупированном Крыму. Наши воины нанесли по нему удары на этой неделе.

Это уже подтвердили в Министерстве обороны, передает 24 Канал. Накануне журналисты показали спутниковые фото последствий мощных атак украинских защитников на военные объекты агрессора на полуострове.

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В Крыму уничтожили Центр космического слежения

В оборонном ведомстве отметили, что наши воины продолжают уменьшать боевой потенциал и способности врага.

В частности, эта неделя отметилась уничтожением российского Центра космического слежения и связи во временно оккупированном Крыму, что является важной военной составляющей в системе спутниковой связи и навигации для россиян,

– написали в Минобороны 28 июня.

Но это еще не все. Также на этой неделе Силы обороны уничтожили российский зенитно-ракетный комплекс "Оса", предназначен для прикрытия сил и средств войск во всех видах боевых действий.

Кроме того, защитники сбили штурмовой самолет Су-25. Также уничтожили 2 "Града" БМ-21, которые считаются очень мощной добычей, поскольку их чрезвычайно сложно поймать.

Кроме этого, стоит отметить первый уникальный случай сбивания вражеского FPV-дрона из пушки Bushmaster БМП Bradley, что произошло благодаря изобретательности и мастерству украинских бойцов. Бьем оккупанта! Вместе победим!

– подчеркнули в Министерстве обороны.

Интересно Знаю, что там происходит, – Буданов сказал, верит ли, что Путин ударит ядеркой за потерю Крыма

Потери врага / Инфографика Минобороны