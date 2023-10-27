Показал средний палец украинским солдатам – премьер Люксембурга о встрече Орбана с Путиным
Источник:"Европейская правда"
Глава правительства Люксембурга подверг критике пророссийского премьера Венгрии Виктора Орбана. По его словам, своими действиями и дружбой с Путиным политик фактически показывает средний палец украинским военным.
По состоянию на пятницу, 27 октября, проходит второй день саммита лидеров Евросоюза, на который приглашен премьер-министр Люксембурга Ксавье Беттель. Собственно, он публично прокомментировал недавнюю встречу Орбана и президента России в Китае.
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Премьер Люксембурга раскритиковал Орбана
Беттель выразил солидарность солдатами Вооруженных Сил нашего государства и подчеркнул, что они каждый день отдают свою жизнь. В то же время действия Орбана недопустимы.
То, что он (Виктор Орбан 24 Канал) сделал с Путиным, – это средний палец для всех солдат, которые ежедневно умирают в Украине и страдают от российского нападения,
– сказал чиновник.
По словам Беттеля, Европейский Союз не должен стать заложником Виктора Орбана, который выдвигает финансовые требования в обмен на то, чтобы перестать блокировать поддержку Украины.
Орбан говорит: если вам нужны деньги для Украины – тогда нам тоже нужны деньги для нас. Мы в этой ситуации не должны быть заложниками Орбана. Я убежден, что мы должны найти положительные решения. Мы не должны забывать прошлое, и Орбан тоже,
– подчеркнул премьер.
Собственно, премьер Люксембурга не могло обойти вниманием и новое словацкое прокремлевское правительство. Он акцентировал, что его страна никогда не присоединится к альянсу Фицо и Орбана, выступающих против помощи ВСУ.
Мы до сих пор считаем, что международная солидарность важна. Украина борется за наши ценности… Нельзя забывать, кто будет следующим, если мы просто закрываем глаза.
Пророссийский союз: Венгрия и Словакия
- Политолог Николай Давидюк комментировал действия Виктора Орбана и Роберта Фицо, которые начали вести откровенную оппозиционную политику по отношению к Украине. По его словам, в этой истории есть коррупция и деньги от Кремля.
- Также премьер Эстонии Кая Каллас заявляла, что хочет обсудить с Орбаном его встречу с российским президентом Владимиром Путиным Она недовольна позицией Будапешта.
- Кроме того, премьер Дании Метте Фредериксен осудила решение лидера Венгрии Виктора Орбана заблокировать помощь для Украины. Она призвала европейских лидеров инвестировать в оборону.