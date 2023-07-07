У российских элит и Запада общий страх: на кого менять Путина

У российских элит и стран Запада общее мнение о том, что на место кремлевского диктатора Владимира Путина сейчас нет кандидата. Они боятся, что когда власть в России перейдет к другому человеку, неизвестно, что будет.

Такое мнение 24 Каналу озвучил бывший руководитель Управления криминальной разведки и один из основателей УБОП Валерий Кур. По его словам, даже прихвостень Путина Дмитрий Медведев надеется взять власть в свои руки.

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В России нет кандидатов

Валерий Кур отметил, что если главарь вагнеровцев Евгений Пригожин или террорист Игорь Гиркин получат власть, то Запад и элиты не уверены, что будет дальше. Сейчас российские элиты не видят кандидатов на президентское кресло.

Скорее всего, они выберут какую-нибудь фигурку. Даже Медведев надеется, что они его изберут. Сейчас единственное мнение у Запада и внутренних российских элит: не на кого менять Путина,

– считает он.

По мнению экс-руководителя Управления уголовной разведки, если бы к власти в России пришел Игорь Гиркин или акционер банка "Россия" Юрий Ковальчук, то их политика была бы еще жестче. Никто не развалит Россию так, как это сейчас делает Путин.

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