Выезд за границу в апреле 2025: кто имеет право и какие нужны документы

Во время действия военного положения в Украине мужчины с инвалидностью I, II и III групп признаются непригодными к военной службе и могут пересекать границу. Однако для этого они должны иметь соответствующие документы.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на NV.

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Как мужчины с инвалидностью могут выехать за границу

С 1 апреля 2025 года мужчины могут выезжать за границу только при условии наличия военно-учетного документа.

Документы, подтверждающие право на пересечение границы для мужчин с инвалидностью:

справка к акту осмотра МСЭК (форма № 157-1/о);

документ об инвалидности;

пенсионное удостоверение;

справка о получении социальной помощи;

справка о льготах для людей с инвалидностью.

Важно! Несмотря на снятие с воинского учета или отметку в военном билете о непригодности к службе, на границе могут требовать повторное прохождение военно-врачебной комиссии и предоставления ее заключения.

Кто может пересекать границу в 2025 году

Также право на выезд за границу имеют мужчины, которые содержат/ухаживают за:

ребенком с инвалидностью в возрасте до 18 лет;

совершеннолетним ребенком с инвалидностью до 23 лет;

ребенком с тяжелыми заболеваниями (перинатальные поражения нервной системы, врожденные пороки, редкие орфанные заболевания, онкологические и онкогематологические болезни, ДЦП, тяжелые психические расстройства, сахарный диабет I типа, IV степень хронической болезни почек);

ребенком, который получил тяжелую травму, нуждается в трансплантации органов или паллиативной помощи (подтверждается заключением врачебно-консультативной комиссии учреждения здравоохранения).

Пересекать границу также могут те, кто:

осуществляют постоянный уход за больной женой (мужем), ребенком или родителями (собственными или жены/мужа);

имеют жену (мужа) или родителей (собственных или жены/мужа) с инвалидностью I или II группы;

являются официальными опекунами или попечителями человека с инвалидностью, которое признано судом недееспособным;

постоянно ухаживают за человеком с инвалидностью I группы;

обеспечивают уход за человеком с инвалидностью II группы или за человеком, который по заключению МСЭК или врачебно-консультативной комиссии нуждается в постоянном уходе;

осуществляют уход за людьми, которые нуждаются в помощи, если отсутствуют другие люди, которые могут его обеспечить.

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Документы, подтверждающие уход (нужен один или несколько, но не все одновременно):