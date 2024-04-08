Выезд мужчин за границу: в ГПСУ объяснили, повлияют ли на это изменения в законодательство
Во время военного положения военнообязанным мужчинам запрещено пересекать государственную границу. Однако мужчины в возрасте до 18 и более 60 лет, а также те, кто освобождены от военной службы по состоянию здоровья и не имеют обвинений в тяжких преступлениях, могут покидать страну при определенных условиях.
Подписанный закон о снижении призывного возраста с 27 до 25 лет и об электронном кабинете военнообязанного – не влияет на правила и порядок пересечения границы. Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер ГПСУ Андрей Демченко.
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Вносили ли изменения в правила пересечения границы
Изменения в правила утвержденных постановлением Кабинета Министров Украины, не вносились,
– заявил Демченко.
Спикер добавил, что временные ограничения на выезд за границу касаются только граждан Украины мужского пола, которые находятся в возрасте от 18 до 60 лет.
"Те категории, которым было разрешено ранее пересекать границу, они остаются. Среди последних изменений, которые вносились – это пересечение границы для студентов при определенных условиях", – отметил он.
Демченко подчеркивает, что этим правом могут воспользоваться студенты мужского пола в возрасте от 18 до 22 лет при наличии необходимых документов, которые позволили бы пересечь украинскую границу.
Мобилизация в Украине: последние новости
- Заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко рассказала, что е-кабинет военнообязанных будет создан для каждого военнообязанного. Она также отметила, что пользоваться таким электронным кабинетом или нет, будет личным делом каждого.
- Владимир Зеленский сообщил, что сейчас нет необходимости в мобилизации 500 тысяч человек. Президент подчеркнул, что Главнокомандующий нашел ресурс внутри Вооруженных Сил. Говорится о военнослужащих, которые были призваны, но не участвовали в боевых действиях.
- В то же время нардеп Ярослав Железняк сообщил, что заседание Верховной Рады запланировано на 10 – 11 апреля. На нем чиновники намерены рассмотреть законопроект о мобилизации.