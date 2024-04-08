Выезд мужчин за границу: в ГПСУ объяснили, повлияют ли на это изменения в законодательство

Во время военного положения военнообязанным мужчинам запрещено пересекать государственную границу. Однако мужчины в возрасте до 18 и более 60 лет, а также те, кто освобождены от военной службы по состоянию здоровья и не имеют обвинений в тяжких преступлениях, могут покидать страну при определенных условиях.

Подписанный закон о снижении призывного возраста с 27 до 25 лет и об электронном кабинете военнообязанного – не влияет на правила и порядок пересечения границы. Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер ГПСУ Андрей Демченко.

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Вносили ли изменения в правила пересечения границы

Изменения в правила утвержденных постановлением Кабинета Министров Украины, не вносились,

– заявил Демченко.

Спикер добавил, что временные ограничения на выезд за границу касаются только граждан Украины мужского пола, которые находятся в возрасте от 18 до 60 лет.

"Те категории, которым было разрешено ранее пересекать границу, они остаются. Среди последних изменений, которые вносились – это пересечение границы для студентов при определенных условиях", – отметил он.

Демченко подчеркивает, что этим правом могут воспользоваться студенты мужского пола в возрасте от 18 до 22 лет при наличии необходимых документов, которые позволили бы пересечь украинскую границу.

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