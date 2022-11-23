Кого могут забронировать от призыва: Зеленский подписал важный закон

С начала полномасштабного наступления в Украине продолжается всеобщая мобилизация граждан. Президент поддержал инициативу Верховной Рады по определению условий, по которым можно забронировать человека от призыва.

В среду, 22 ноября, стало известно, что Владимир Зеленский подписал закон №7687. Согласно ему, определяется порядок отсрочки от призыва людей, не подлежащих мобилизации.

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Кого теперь можно забронировать

Отметим, что Верховная Рада проголосовала большинством голосов за этот законопроект еще 4 ноября. В документе говорится, что:

военнообязанные , работающие в органах государственной власти, на предприятиях, в учреждениях и организациях, подлежат бронированию согласно четко определенным условиям .

, работающие в органах государственной власти, на предприятиях, в учреждениях и организациях, . увеличивается перечень военнообязанных, не подлежащих призыву на службу во время мобилизации. В частности, речь идет о работниках органов государственной власти, других предприятий и учреждений.

Кто еще не подлежит призыву во время мобилизации

По состоянию на вечер 23 ноября текст закона №7687 не опубликован на официальном сайте Президента Украины. Как отмечает нардеп Железняк, вероятно, его опубликуют уже завтра, 24 ноября, и спустя один день он вступит в силу.

Недавно 24 канал писал о том, кого в Украине не могут мобилизовать на прохождение военной службы. Согласно законодательству, это, в частности, лица, признанные непригодными по состоянию здоровья или возрасту; лица, ухаживающие за кем-либо, и другие категории. С подробным перечнем можно ознакомиться по ссылке.

Напомним, отсрочку от службы имеют также студенты на время обучения в высших учебных заведениях. Однако не все, только те, кто получают знания на дневной или дуальной формах обучения.

Если вы не не принадлежите ни одной из категорий и не учитесь в высшем учебном заведении, то должны быть готовы к тому, что повестка может прийти в любой момент. Важно, что документ о призыве вам не могут вручить где угодно. Нужно помнить свои права и не вестись на фейки.



Опровержение фейков по вручению повесток / Картинка 24 канала