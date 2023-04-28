В мире есть 2 человека, которые могут повлиять на Владимира Путина: кто они
В мире всего 2 человека, которые могут повлиять на российского диктатора Владимира Путина. Они пользуются уважением, авторитетом и к ним глава Кремля прислушивается.
Эти имена в эфире 24 Канала назвал бывший сотрудник СБУ и эксперт Украинского института будущего Иван Ступак. Он подчеркнул, что Путин с каждым днем становится все более зависимым от этих двух человек.
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Кто влияет на Путина
По словам Ивана Ступака, сейчас повлиять на Путина могут президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и непосредственно глава КНР Си Цзиньпин. От них зависит по крайней мере экономика России.
"Турция помогает импортировать необходимые России товары. В Китае Россия активно продает свои нефть, газ, лес и другие материалы и спокойно пополняет свой бюджет", – сказал спикер.
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Как оценивать политику Китая
Последнее событие по поводу разговора Си Цзиньпина и Владимира Зеленского вызвало немало разговоров. Впрочем, Иван Ступак подчеркнул, что следует очень осторожно воспринимать все заявления Китая, потому что это страна с "очень тонкой дипломатией". Здесь даже паузы между словами играют свою роль.
Несколько недель назад было одно заявление от китайского посла в ЕС, а через несколько дней Китай выступил с заявлением – это такая риторика, не обращайте внимания на эти слова. То есть мы не должны себя обманывать, а работать в направлении привлечения Китая к остановке войны и влиянию его на Россию. Это необходимо,
– сказал спикер.
Отношения России и Китая: последнее
- Китай заявил, что не поддерживает войну и не признает оккупацию Украины. Владимир Путин пытался "отбелить" Россию и показать ее как "уважаемое государство". Но вместо этого обругал послов США и стран ЕС и в очередной раз обвинил Запад в войне с Украиной.
- Путин своими действиями может еще больше загонять себя в яму. Так, китайские чиновники заявления главы Кремля о "безграничной дружбе" называют это просто риторикой.
- Китай может занимать неоднозначную позицию во взаимоотношениях с Россией. Он стремится быть поясом безопасности для страны-агрессора во время ее поражения. Си Цзиньпин не заинтересован в проигрыше России.