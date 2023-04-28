В мире есть 2 человека, которые могут повлиять на Владимира Путина: кто они

В мире всего 2 человека, которые могут повлиять на российского диктатора Владимира Путина. Они пользуются уважением, авторитетом и к ним глава Кремля прислушивается.

Эти имена в эфире 24 Канала назвал бывший сотрудник СБУ и эксперт Украинского института будущего Иван Ступак. Он подчеркнул, что Путин с каждым днем становится все более зависимым от этих двух человек.

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Кто влияет на Путина

По словам Ивана Ступака, сейчас повлиять на Путина могут президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и непосредственно глава КНР Си Цзиньпин. От них зависит по крайней мере экономика России.

"Турция помогает импортировать необходимые России товары. В Китае Россия активно продает свои нефть, газ, лес и другие материалы и спокойно пополняет свой бюджет", – сказал спикер.

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Как оценивать политику Китая

Последнее событие по поводу разговора Си Цзиньпина и Владимира Зеленского вызвало немало разговоров. Впрочем, Иван Ступак подчеркнул, что следует очень осторожно воспринимать все заявления Китая, потому что это страна с "очень тонкой дипломатией". Здесь даже паузы между словами играют свою роль.

Несколько недель назад было одно заявление от китайского посла в ЕС, а через несколько дней Китай выступил с заявлением – это такая риторика, не обращайте внимания на эти слова. То есть мы не должны себя обманывать, а работать в направлении привлечения Китая к остановке войны и влиянию его на Россию. Это необходимо,

– сказал спикер.

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