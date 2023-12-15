Может ли сельский глава подписывать повестки: Умеров расставил все точки над "і"

Рустем Умеров ответил на вопрос о повестках. Министр объяснил полномочия сельского головы в контексте мобилизации.

Министр обороны Рустем Умеров выступил на заседании Конгресса местных и региональных властей, проходившем во Львове 15 декабря. На этом мероприятии глава Минобороны ответил на вопросы о мобилизации.

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Что сказал Умеров о повестках

Глава Минобороны Украины дал понять, что сельский глава может подписывать повестки. Умеров сослался на постановление Кабмина.

Сельский председатель имеет право лично формировать и подписывать повестки, согласно постановлению Кабинета Министров по номеру 352,

– сказал министр.

Министр также сообщил, что другие связанные с мобилизацией вопросы законодательно прорабатываются. По его словам, эти вопросы будут озвучены после того, как их одобрит Верховная Рада.

Что говорят чиновники о мобилизации в Украине