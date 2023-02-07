Пока ноль желающих возглавить таможню, – Арахамия

За каденцию действующего президента Зеленского сменилось уже 6 руководителей Государственной таможенной службы. В то же время глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия констатировал, что пока нет желающих возглавить этот орган.

Из-за коррупционных скандалов 1 февраля уволили верхушку украинской таможни. Впоследствии народный депутат Арахамия отметил, что в этой госструктуре происходит ужасающая текучесть кадров и описал существующие в этом органе проблемы.

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Главная проблема – "договорняки" на местах

По словам избранника, есть несколько факторов, способствующих существованию коррупции в Государственной таможенной службе. Собственно, одна из самых главных – "договорняки" на местах.

Я понимаю таможню в ее нынешнем состоянии как полностью феодальную структуру. То есть, когда даже фигура начальника областной таможни не играет такой роли, как начальник смены. Поэтому изменить ситуацию можно только институционально,

– констатировал глава фракции "Слуга народа".

В то же время, он ответил на вопрос журналиста относительно того, "какие фамилии есть на столе на должность нового руководителя таможни". Арахамия заметил, что кандидатов на этот пост ровно ноль. При том, что обычно желающих все же есть определенное количество, но почему-то не в этом случае.

исполняющего обязанности председателя таможенной службы – Вячеслава Демченко;

первого заместителя председателя – Александра Щуцкого.

Недавно уволили таких чиновников, что возглавлять Государственную таможенную службу:

Кроме того, Кабинет Министров отстранил от должности заместителя главы таможни Руслана Черкасского.

На таможне исчезает много денег