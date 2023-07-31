Мобилизация продолжается: кто из мужчин может выехать за границу с 1 августа во время военного положения

31 июля 2023, 09:32
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В Украине продолжается проведение общей мобилизации. Есть определенный список мужчин, которые имеют право на выезд за границу с 1 августа во время военного положения.

За границу во время военного положения могут выезжать мужчины до 18 лет и после 60. Также имеют право те, кто имеет соответствующие документы на разрешение выезда за границу. Подробнее об этом – расскажет 24 Канал.

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Кто может выехать за границу во время войны с 1 августа

Так, с 1 августа за границу могут выезжать такие мужчины:

  • мужчины до 18 и от 60 лет;
  • мужчины от 18 до 60, постоянно проживающие за границей и имеющие соответствующую отметку об этом в паспорте;
  • исключены из военного учета по состоянию здоровья мужчины от 18 до 60 лет;
  • мужчины от 18 до 60 лет, которым разрешен выезд за границу по состоянию здоровья;
  • мужчины от 18 до 60 лет, которым разрешен выезд за границу по семейным обстоятельствам;
  • мужчины от 18 до 60 лет, которым разрешен выезд за границу через профессию;
  • мужчины от 18 до 60 лет, которым разрешен выезд за границу для помощи Силам обороны по противостоянию России;
  • военные, имеющие разрешение;
  • мужчины и женщины госслужащие.

Кто может уволиться со службы с 1 августа

Уволиться могут такие категории лиц:

  • военные, у кого родственники погибли из-за русской агрессии или из-за русской агрессии, защищая Родину,
  • военные, не достигшие предельного возраста пребывания на военной службе, но признанные временно непригодными к военной службе с дообследованием через 6 – 12 месяцев.

Отметим, что военные могут уволиться только тогда, когда имеют хотя бы одно основание из таких категорий:

  • по состоянию здоровья – на основании заключения (постановления) военно-лекарственной комиссии о непригодности к военной службе с исключением из военного учета или о непригодности к военной службе с пересмотром через 6 – 12 месяцев;
  • из-за достижения предельного возраста несения службы;
  • в связи со вступлением в законную силу обвинительного приговора суда, которым назначено наказание в виде лишения свободы, ограничения свободы или лишения воинского звания;
  • по семейным обстоятельствам.

Автор: Софія Ропан