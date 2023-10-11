Родные братья: СБУ разоблачила предателей, наведших российский "Искандер" на село Гроза

5 октября россияне ударили по селу Гроза в Харьковской области. Стало известно, кто помог оккупантам навести ракету на кафе-магазин, где погибли 55 людей.

СБУ выяснили, кто направил вражеский "Искандер" по кафе-магазину в селе Гроза Харьковской области. Наводчиками оказались местные жители – двое родных братьев.

Смотрите также Удар России по кафе в Грозе: среди 50 человек искали корректировщиков

Односельчан помогли убить местные жители

С самого начала, когда случилась эта трагедия, следователи предполагали, что российскую ракету мог навести кто-то из жителей села, поскольку удар был очень точен, а здание небольшим. Накануне правоохранители опросили 50 жителей села Гроза в поисках корректировщиков и им таки удалось их разыскать.

Злоумышленниками оказались двое местных жителей – 30-летний Владимир Мамон и его младший брат 23-летний Дмитрий Мамон.

Еще во время оккупации поселка оба мужчины согласились на сотрудничество с россиянами. Как говорят в СБУ, не за просто так.

Предатели получили "должности" в рядах оккупационного "управления внутренних дел военно-гражданской администрации Харьковской области". Один стал работать "водителем конвойной группы", другой – "инспектором дорожно-патрульной службы".

Перед самым освобождением региона украинскими военными оба брата бежали в Россию.

Знали, что будет много жертв среди гражданских

Братья Мамон, уже находясь на территории страны-агрессорки, не перестали работать в пользу оккупантов. Они начали формировать собственную сеть осведомителей на подконтрольной Украине территории.

Для этого они, как правило, использовали мессенджеры, в которых вели с людьми дружеские разговоры и переписку с единственным намерением – выпросить месторасположение позиций ВСУ на территории деоккупированной Харьковщины.

В начале октября 2023 года предатели начали собирать информацию о перезахоронении своего односельчанина – погибшего военного Андрея Козыра. Они прекрасно понимали, что на том поминальном обеде будут присутствовать мирные жители – их знакомые из села Гроза, в том числе и те, кто предоставлял им информацию.

В СБУ обнародовали скрины переписки предателей / Фото СБУ

Выяснив точную дату и место проведения поминального мероприятия, Владимир Мамон передал эти данные оккупантам. А те ответили навели свой "Искандер-М" прямо по кафе-магазину.

В настоящее время в прокуратуре готовят сообщения о подозрениях братьям Мамон. Обоим – по факту государственной измены. Также Владимиру Мамону дополнительно инкриминировано пособничество в совершении нарушений законов и обычаев войны, соединенное с умышленным убийством и совершенное по предварительному сговору группой лиц.