Сделают все по-тихому: на кого Кремль сбросит ответственность за операцию "Паутина"
- Ответственность за операцию СБУ по уничтожению российской стратегической авиации могут понести как высшие чины, так и лица низших рангов в военных структурах.
- В прошлом такие аресты коснулись генерала Сергея Беседы и генерала Сфарагметина, которые впоследствии были возвращены на должности.
За операцию СБУ, во время которой была уничтожена стратегическая авиация России, будут нести ответственность не только представители высшего руководства. Вероятно, под раздачу попадут также лица низших рангов.
Политолог Георгий Чижов в эфире 24 Канала отметил, что чистки среди военных ставленников Кремля, вероятно, будут. Впрочем, в России об этом не будут говорить вслух, ведь это, опять же, означало бы признание серьезных ошибок в военной стратегии Москвы.
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Россия не будет разглашать об арестах
Он добавил, что многие руководители военных ведомств, которых упоминали в контексте коррупции, могут оказаться под ударом.
Думаю, со многими из них "разбираются" потихоньку. Вероятнее всего, ближайшее время будут новые отставки и аресты – причем в значительном количестве. Не все, вероятно, выйдут из тюрьмы, даже с понижением в звании. Однако российские власти постараются не разглашать эти факты – будем узнавать о них из осведомленных источников,
– сказал Георгий Чижов.
Он добавил, что подобные "разборки" происходили и раньше. Например, они коснулись начальника 5-го управления ФСБ генерала Сергея Беседы, который, вероятно, предоставил абсолютно неадекватную информацию о том, что Украина якобы не продержится более двух недель.
Несмотря на это он снова значится советником Владимира Путина, хотя знающие люди утверждают, что он даже успел побывать в застенках.
Чижов подытожил, что так называемый генерал Сергей Суворикин также был арестован после инцидента с Евгением Пригожиным, но впоследствии его снова выпустили. Теперь он служит "великой России" где-то в Африке. Вероятно, много офицеров низшего ранга также подверглись арестам, и, возможно, их судьба сложилась далеко не лучшим образом.