Ограничено пригодные и исключенные с военного учета: кто подлежит мобилизации в Украине

В Украине из-за полномасштабного вторжения России продолжается военное положение и мобилизация. Осенью 2023 мобилизации будут подлежать определенные категории граждан.

С 18 августа мобилизацию в Украине продолжили еще на 90 дней – до 15 ноября 2023 года, пишет 24 Канал. По-прежнему мобилизации подлежат военнообязанные мужчины в возрасте от 18 до 60 лет, также ограниченные в праве выезда за границу.

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При определенных условиях мобилизовать могут ограниченно пригодных мужчин и тех, кого ранее исключили с воинского учета.

Кто подлежит мобилизации-2023

Мужчины в возрасте от 18 до 60 лет, которые пригодны или ограниченно пригодны по состоянию здоровья во время военного положения, если у них есть военный опыт;

мужчины в возрасте от 27 до 60 лет, которые пригодны и ограниченно пригодны по состоянию здоровья во время военного положения, если у них нет опыта военной службы;

мужчины в возрасте от 18 до 60 лет, снятые и исключенные из военного учета, однако признанные пригодными или ограниченно пригодными из-за состояния здоровья в условиях военного положения на основании решения ВВК.

С 1 октября 2023 года часть украинок должны становиться на военный учет. Женщины должны регистрироваться в территориальных центрах комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП). На военный учет должны стать женщины медицинских специальностей.

Добровольно принять решение о вступлении на военную службу могут: