Кто мог потопить российский корабль "Тарантул": в ISW назвали причастных
Источник:ISW
Россия продолжает терять свои корабли. В этот раз затонул патрульный корабль "Тарантул", и аналитики Института изучения войны объяснили, кто может быть причастен к этому.
Россияне потеряли еще одно важное судно в Крыму. В ISW считают, что оно утонуло в результате украинских ударов.
Смотрите также Массовый вывод кораблей из базы в Новороссийске: в ВСУ объяснили, есть ли угроза
Корабль затонул еще в декабре
Согласно сведению аналитиков, украинские партизаны и спутниковые снимки подтвердили, что именно наши удары потопили этот корабль в Севастополе в конце 2023 года.
Согласно заявлениям российских и оккупационных властей Крыма, 29 и 30 декабря 2023 года украинские военные якобы наносили удары воздушными и морскими дронами.
Это подтверждение ранее неизвестного успешного украинского удара указывает на то, что недавняя ударная кампания Украины против оккупированного Крыма, возможно, была более успешной, чем это было подтверждено открытыми источниками,
– заявили аналитики ISW.
Координаторы партизан ранее отмечали, что "Тарантул" могли потопить несколько недель назад. Командование ВСУ пока не подтвердило уничтожение судна.
Россия теряет свои корабли
- Во вторник утром, 26 декабря, в Воздушных силах подтвердили поражение корабля "Новочеркасск" Черноморского флота России в Феодосийском районе. В то же время СМИ публикуют спутниковые снимки, на которых видны повреждения "УТС-150".
- Главное управление разведки провело операции по ликвидации 2 российских скоростных десантных катеров. Как сообщили 24 Каналу источники в разведке, произошло это вблизи поселка Черноморское во временно оккупированном Крыму. Добавим, что как раз в ночь на пятницу, 10 ноября.
- Украинские военные 13 сентября нанесли удар по российским кораблям "Ростов" и "Минск". По мнению ВМС ВСУ, корабли "Ростов" (Черноморский флот) и "Минск" (Балтийский флот) не подлежат восстановлению. Об этом в эфире телемарафона сказал спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук.