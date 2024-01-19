Кто мог потопить российский корабль "Тарантул": в ISW назвали причастных

Россия продолжает терять свои корабли. В этот раз затонул патрульный корабль "Тарантул", и аналитики Института изучения войны объяснили, кто может быть причастен к этому.

Россияне потеряли еще одно важное судно в Крыму. В ISW считают, что оно утонуло в результате украинских ударов.

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Корабль затонул еще в декабре

Согласно сведению аналитиков, украинские партизаны и спутниковые снимки подтвердили, что именно наши удары потопили этот корабль в Севастополе в конце 2023 года.

Согласно заявлениям российских и оккупационных властей Крыма, 29 и 30 декабря 2023 года украинские военные якобы наносили удары воздушными и морскими дронами.

Это подтверждение ранее неизвестного успешного украинского удара указывает на то, что недавняя ударная кампания Украины против оккупированного Крыма, возможно, была более успешной, чем это было подтверждено открытыми источниками,

– заявили аналитики ISW.

Координаторы партизан ранее отмечали, что "Тарантул" могли потопить несколько недель назад. Командование ВСУ пока не подтвердило уничтожение судна.

Россия теряет свои корабли