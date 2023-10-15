Есть конкретные факты: как Кремль разрабатывает и финансирует терроризм Палестины

Палестинские боевики из ХАМАС 7 октября совершили массированную атаку на Израиль и проникли на территорию страны. Уже появились прямые доказательства того, что Россия в течение нескольких лет спонсировала террористов, а также разработала план нападения.

Об этом 24 Каналу сказала российская оппозиционерка Ольга Курносова. К несчастью, Израиль не смог предсказать нападение ХАМАС, поскольку потерял бдительность.

Читайте также Тысячи палестинцев по всему миру вышли на марши: в Стамбуле заметили сына Эрдогана

Доказанный факт

Уже есть конкретные факты, что буквально за несколько дней до нападения ХАМАС на Израиль через криптовалютную биржу Grantex палестинские террористы получили 90 миллионов долларов на свои счета.

Деятельность биржи Grantex связывают с ФСБ, поэтому то, что Кремль финансирует террористов, уже можно считать доказанным фактом.

Кремлевские аналитики участвовали в планировании тактики террористического нападения. Ее разрабатывал известный российский аналитик Сергей Переслегин, который 15 лет преподавал в академии ФСБ.

Он разработал концепцию насыщенного террористического нападения. Если мы ее прочтем, то увидим, что происходящее в Израиле очень похоже на первую фазу такого нападения,

– сказала Курносова.

По мнению российской оппозиционерки, нет сомнений, что главный разработчик атаки на Израиль – Кремль.

Как Кремль переводит деньги на счета террористов ХАМАС: смотрите видео

Россия не признала ХАМАС террористами

Теории Переслегин начал разрабатывать еще в конце 80-х. Первые его статьи появились в 1998 году, а в академии ФСБ он преподавал с 2003 года. С этого времени началась разработка планов нападения внутри ФСБ и администрации президента.

В 2006 году Владимир Путин официально приглашал ХАМАС в Москву. Он цинично говорил о том, что террористы победили на выборах. Так называемый министр иностранных дел Сергей Лавров официально встречался с террористами, а Россия тайно переводила им деньги,

– отметила Курносова.

Фонд Навального в России признан экстремистской организацией, в то же время ХАМАС в Кремле не считают террористической организацией.

Война в Израиле: последние новости