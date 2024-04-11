Отсрочка от призыва: кто решает, предоставлять ли ее

В четверг, 11 апреля, Верховная Рада поддержала в целом законопроект о мобилизации номер 10449. В частности, в документе прописано кто решает, предоставлять ли отсрочку.

Напомним, Верховная Рада 11 апреля приняла во втором чтении законопроект о мобилизации. За соответствующее решение проголосовали 283 народных избранников.

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Кто решает, предоставлять ли отсрочку

Закон определяет условия предоставления отсрочки от призыва на военную службу. Так, есть подпункт, в котором указано, кто же решает, предоставлять ли отсрочку. В частности, это указано в пункте 3.2.3.

Проверка оснований для предоставления военнообязанным отсрочки от призыва на военную службу по мобилизации и ее оформление возлагается на ТЦК,

– говорится в законе.

Президент прокомментировал законопроект о мобилизации: основное

Во время пресс-конференции с президентом Литовской Республики Гитанасом Науседой и президентом Республики Польша Анджеем Дудой Владимир Зеленский прокомментировал принятие законопроекта о мобилизации.

По его словам, этот документ – только один из многих, который касается процесса мобилизации.

"Здесь зафиксированы некоторые изменения в некоторые нормы, которые помогут военному руководству", – сказал лидер государства.