Зеленский уточнил, кто сбил российский истребитель в районе Енакиево
Украинские защитники 3 марта уничтожили российский бомбардировщик Су-34 возле Енакиево. Это успешная работа бойцов Никопольского зенитного полка.
Президент Владимир Зеленский в вечернем обращении заявил, что есть кого отметить за успехи на поле боя. 24 канал.
Кстати говоря Довольно дорогая единица, – военный эксперт о сбитом Су-34 возле Енакиево.
Он назвал бойцов 27-й Печерской бригады Нацгвардии, воюющих на Донецком направлении и умело уничтожающих вражескую технику. Также упомянул зенитчиков Воздушных сил.
Я благодарю зенитчиков Воздушных сил – сбили еще один российский бомбардировщик. Никопольский зенитный ракетный полк, так держать, воины,
– сказал Зеленский.
Президент подчеркнул, что достойный отпор врагу – это предпосылка успеха наших оборонных операций в ближайшие месяцы.
Что известно о сбитом Су-34
- ВСУ сбили истребитель возле оккупированного Енакиево. Один из пилотов уже погиб, другой – получил ранение.
- По информации воздушного командования "Восток", стоимость сбитого самолета окупантов составляет 36 миллионов долларов.
- Это советская разработка. Основная задача Су-34 – наносить высокоточные удары по противнику в тылах, на оперативно-тактической глубине, в условиях насыщенной противовоздушной обороны и противодействия.
- С помощью Су-34 в начале марта прошлого года россияне сбрасывали фугасные бомбы на Украину.