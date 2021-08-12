В сети рассказали, кто мог снимать рекламный дрифт для Red Bull на Софийской площади
Источник:фейсбук Max Yuriev
В сети опубликовали новые детали скандала из-за дрифт-шоу на Софийской площади в Киеве. В частности, сообщили, что рекламу для Red Bull мог снимать местный продакшн.
Пользователь сети Макс Юрьев сообщил: дрифт-шоу снимал Lushyn Filmmaking, основателем которого является Влад Лушин. На обнародованных скриншотах видно, что продакшн публиковал фотографии со съемок.
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В то же время сейчас на странице Lushyn Filmmaking фотографии недоступны. Пользователи сети отметили, что многие компании снимают видео в сотрудничестве с местными продакшенами.
Кроме того, Юрьев отметил, что сейчас пытаются найти "козла отпущения".
Разыскивают экс-работника Red Bull / Скриншот Max Yuriev
Lushyn Filmmaking мог снимать видео для Red Bull / Скриншот Max Yuriev
Скандал с Red Bull: главное
- Дрифт-шоу состоялось в Киеве на Софийской площади. Как следствие, на брусчатке остались тормозные пути авто. Вокруг памятника Богдану Хмельницкому образовались целые круги.
- Инцидент в исторической части столицы возмутил украинцев. В сети они оставили шквал комментариев.
- Представители компании Red Bull Украина извинились за съемку и пообещали ликвидировать нежелательные для города последствия.
- Однако, в конце концов, асфальт отмывали волонтеры и активисты. Присоединилась к уборке также рэперша Alyona Alyona, которая участвовала в дрифт-шоу.