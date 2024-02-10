Кто стал заместителями Сырского и главы Генштаба: Зеленский назвал фамилии

В вечернем обращении 10 февраля президент рассказал, кто стал заместителями новоназначенных Главнокомандующего и главы Генштаба.

Владимир Зеленский назвал фамилии и направление работы заместителей Главнокомандующего и главы Генштаба ВСУ, передаёт 24 Канал.

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Кого назначили заместителями Сырского и Баргилевича

Глава государства отметил, что весь день проводил совещания с военными, с военным руководством и правительством. Добавил, что продолжается перезагрузка команды управления в Силах обороны.

Зеленский отметил, что к выполнению новых обязанностей приступают люди, которых хорошо знают в армии, и которые сами хорошо знают, что нужно армии. Речь идет о боевых командирах этой войны, чей опыт будет полезным именно на общеармейском уровне, сказал президент.

Заместителями Главкома Александра Сырского стали полковник Вадим Сухаревский – его направление – это беспилотные системы и развитие применения дронов нашими воинами – и полковник Андрей Лебеденко – его направление – это инновации, именно технологический компонент армии и боевых систем,

– рассказал Зеленский.

Подчеркнул, что необходима четкая практика работы с новыми технологиями. Теорий более чем достаточно.

"Теорий более чем достаточно, все должно работать на практике ради украинских целей и максимального сохранения жизней наших солдат", – добавил украинский лидер.

Также добавил, что заместителями начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Украины согласовал кандидатуры бригадных генералов Владимира Горбатюка, Алексея Шевченко и Михаила Драпатого.

Горбатюк будет отвечать за оперативную работу, работу штабов, планирование, управления. Ведь в каждом штабе должны на 100% понимать фронт, подчеркнул Зеленский.

Направление Шевченко – логистика, максимальное качество логистики в нашей армии. Между тем Драпатий будет отвечать за подготовку и качественную тренировку наших военных.

Весь реальный опыт боевых командиров, боевых бригад, наших подразделений, которые построили качественную систему тренировки воинов и оценки и анализа боевых действий, – весь этот опыт должен быть реализован для успеха Сил обороны Украины,

– подчеркнул президент.

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