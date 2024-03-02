Россия "захлебнется", – Романова сказала, где ошибся Кремль

Для того, чтобы в России вспыхнули массовые протесты нужен специфический механизм запуска. Однако он не среди тех россиян, которые сейчас кое-где выходят с призывами "нет войне".

Такое мнение 24 Каналу высказала председатель благотворительного фонда "Русь сидящая" Ольга Романова. Она убеждена, что Россию похоронит новая путинская "элита".

Интересно У Шойгу и Герасимова стресс из-за Путина: могут ли они готовить заговор против диктатора

Новая "элита" Путина похоронит Россию

Россия "захлебнется" в гражданской войне. Но эта гражданская война, вероятнее всего, будет связана с "героями" так называемой "сво" – нелюдями, из которых Путин решил сделать новую "элиту" России. Думаю рано или поздно откуда вспыхнет пожар,

– сказала Романова.

По ее мнению, именно эта новая "элита", которую продвигает Владимир Путин может положить конец Кремлю. И это может стать решением, которое сыграет против диктатора.

Что происходит в России: последние новости

29 февраля Владимир Путин выступил с обращением к федеральному собранию. Свою речь диктатор начал с бряцания ядерным оружием, пытаясь запугать цивилизованный мир. Впрочем, впоследствии диктатор "скатился" к описанию фантастических "реформ", которые якобы планирует провести.

Поэтому дальше глава Кремля много говорил об увеличении рождаемости в России. Очевидно, безумные потери оккупантов в войне против Украины дают о себе знать. Так, Вооруженные Силы Украины уже отправили на "концерт Кобзона" 415 640 российских военных.

Военный эксперт Роман Свитан убежден, что недостаток финансирования по республикам и федеральных программах не даст Кремлю возможности удерживать территории. По его мнению, "парад суверенитетов" в России точно состоится. Он уже начался с самоосознания национальных кластеров, и эти процессы будут происходить не менее 10 лет.