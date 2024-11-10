Кто в США заинтересован в продолжении войны: разговор с Черником о Трампе и травме Путина

Американские производители оружия серьезно вложились в Дональда Трампа, который победил на президентских выборах в США. Несмотря на его заявления, что он прекратит войну за 24 часа, следует понимать, что производителям оружия выгодна эта война.

Такое мнение в эксклюзивном интервью 24 Каналу высказал полковник запаса ВСУ и военный эксперт Петр Черник, приведя пример с Афганистаном. Тогда Трамп не пошел на вывод войск, ведь именно оружейное лобби было очень сильно заинтересовано в продолжении войны. Также Черник говорил о вероятной катастрофе для России и эмоциональной травме Путина. Далее – читайте в материале.

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Кому в США может быть выгодна война

Дональд Трамп во время своей предвыборной кампании неоднократно заявлял, что якобы способен остановить войну в Украине еще до того, как зайдет в Белый Дом. Как именно он планирует это сделать – никому не известно, а он не конкретизировал. Зато его кандидат в вице-президенты Джей Ди Вэнс в свое время заявлял, что прекращение войны за 24 часа потребует отказа Украины от намерений вступить в НАТО и установления линии разграничения между нашим государством и агрессором по линии фронта. Что вы думаете по этому поводу?

Прежде всего – нам всем надо очень сильно выдохнуть, потому что вторые сутки мы находимся в состоянии очень высокой эмоциональной экзальтации. Кстати, ничего нового в нашем менталитете. Два с половиной года борюсь с этим явлением, как только появляется какое-то более-менее серьезное событие или в плюс, или в минус.

Вспомним Харьковскую операцию. Тогда уже мы делили Россию с китайцами по Уралу. Затем был целый ряд серьезных моментов, начиная от Северодонецка и заканчивая Бахмутом, – мы уже "умирали". Потом Курская операция – уже чуть не дошли до Москвы.

И теперь Трамп. Все, катастрофа, закончит войну за 24 часа и тому подобное. Никак не можем научиться держать холодный ум и заниматься серьезным анализом.

Сейчас разберемся с этой персоной. Это очень уникальное явление. В их политической системе до него такого явления не было. Действительно, это 47-й президент по должности и 45-й президент как персона. Он повторил то явление, которое было еще в конце XIX века. 22-й и 24-й президент США Гровер Кливленд. Это одна и та же личность.

Уникальность Трампа заключается в двух моментах.

Первый – он не системный. Это первый и единственный президент, который вырос не из политической сферы. Он бизнесмен.

Это первый и единственный президент, который вырос не из политической сферы. Он бизнесмен. Второй – это действительно очень непредсказуемый человек. Он очень эксцентричный, эмоциональный. Предыдущая каденция свидетельствует, что он может принимать решения, диаметрально противоположные от тех, которые от него ждут, или те, которые действительно нужны США или какой-то другой конъюнктуре.

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Следующий момент. По-настоящему он вступит во власть аж 20 января. Это невероятно много. За этих более двух месяцев может произойти что угодно.

Кстати, Иран угрожает полноценной не только ракетно-бомбовой атакой по Израилю, но и масштабируемой сухопутной операцией. Это на самом деле может изменить всю геополитику.

Соединенные Штаты Америки будут вынуждены входить или не входить в этот конфликт. Очень трудно сказать, потому что Байден уже бы не хотел брать на себя ответственность за эту войну, а Дональд Трамп еще не имеет полномочий. Таких примеров можно привести очень много.

Следующий момент. Предвыборная риторика – это одно, а реальная политика – это совсем другое. Как говорил великий Никколо Макиавелли: "Войны начинают, когда хотят, а заканчивают, когда могут". Это "могут" – это еще далеко неоднозначно, как будет дальше.

Невероятно много спекуляций в части, касающейся помощи. Напомню, 6 миллиардов долларов есть по факту, которые обязательно администрацией Байдена будут реализованы. Много это или мало? За весь 2023 год средние месячные пакеты составляли от 200 до 450 миллионов, за редким случаем – до 500 миллионов.

Если даже этих 6 миллиардов делить на пакет 500 миллионов, потому что последний был 450, то за два месяца это 12 пакетов потенциальных. А я думаю, что эти пакеты будут еще больше.

Очень важен следующий момент. Крупные оружейные корпорации, такие как Lockheed Martin, Northrop Grumman и Raytheon, серьезно вложились в Дональда Трампа. Общие их капиталы или активы исчисляются в пределах до 150 миллиардов долларов.

Напомню, что наш оборонный бюджет на следующий год – 50 миллиардов долларов. Эти люди почувствовали вкус денег. Как мы себе представляем, особенно в отношении фирмы Raytheon, которой выгодно продавать на нашу площадку свое оружие, особенно пусковые установки MIM-104 Patriot и особенно ракеты к ним, чтобы все остановилось.

Здесь вообще есть очень уникальная, очень специфическая ситуация. Я ее растолкую на пальцах.

Ракета Х-101 до войны стоила 16 миллионов долларов. Там очень много микроэлектроники именно из США. Сейчас эта цена существенно выросла. Думаю, достигает далеко за 20 миллионов.

Итак, по длинным цепочкам подорожавшая микроэлектроника приходит в Россию. Это выгодно американским производителям. И тут же эта ракета сбивается той же ракетой MIM-104 Patriot. Это также выгодно американским производителям оружия. А более серьезных и мощных лоббистов, чем военно-промышленный комплекс в США, еще не существует в природе. Не просто так они вкладывались в Дональда Трампа.

Кстати, аргумент. Когда он был президентом, он не пошел на вывод войск из Афганистана, потому что именно оружейные лобби были очень сильно заинтересованы в том, чтобы эта война продолжалась.

Там они заработали хорошо, по разным подсчетам, полтриллиона долларов, если не больше. Потому что общая стоимость той операции стоила где-то до двух триллионов. Вот такой вид оно имеет на эту минуту.

Еще один момент. Надо внимательно посмотреть, что говорится на российских пропагандистских площадках, особенно что говорит Скабеева. Она очень интересно отрефлексировала, понимая, что она сама ничего не говорит, говорит Кремль.

Она написала примерно, что "Дональд Трамп – это хорошо. Наверное, что все будет по-нашему. Мы какую-то часть украинских земель отвоюем, но не факт, что примем все, что нам предложат. Может быть такое, что Дональд Трамп нам обещает, а потом передумает и снова даст Украине очень много оружия и денег".

Кстати, Трамп еще в предвыборной кампании также подтвердил, что если Путин не пойдет на ту сделку, которую он бы ему предлагал, то США могут предложить Украине и ракеты Tomahawk.

Поэтому самый главный вывод из того всего, что сейчас произошло в США, – все действительно усложнилось, но:

первое – катастрофы нет как явления;

– катастрофы нет как явления; второе – настоящие выводы будем делать тогда, когда он полноценно вступит в должность.

Возможна ли заморозка войны

Вы говорили, что Трампу выгодно, чтобы работали его оружейные заводы, и они этого хотят. Если они вкладывались в кампанию Трампа, то получается, что он не готов прекращать эту войну, потому что она ему выгодна? Или как?

Не знаю, здесь есть определенная подмена понятий. Что такое "не готов прекращать"? На каких условиях ее прекращать?

Победа Украины.

А что такое победа Украины? Это смерть России. Точка. Это победа. Все прекрасно это осознают. Достаточно ли в мире качественного, хорошего оружия, чтобы выбить россиян вообще с нашей территории? Достаточно.

Крымская операция потенциальная – применение дальнобойных ракет и ракет "воздух-воздух", чтобы задушить Крым, они есть на планете Земля. F-16 в строю – 2800. Передать нам 300 машин – нет никаких проблем. Ракет AGM-158 на складах – 5 тысяч. ATACMS – 5 тысяч. А теперь еще и конвейеры заработали.

Но нет главного – принятого решения. Его нет. На мой взгляд, в ближайшее время его не будет. Полноценное поражение России на поле боя – это им конец в части дезинтеграции. На это не готов никто идти.

Опять же, замораживание конфликта – это очень страшно звучит. А как мы допускаем по той линии фронта, которая сейчас есть? Курск также тогда замораживаем? Или договариваемся о чем-то? Кто и каким образом договаривается? Мы выходим, а они нам отдают атомную электростанцию?

Они прямо говорят, что никогда этого не сделают. Поэтому вопросов гораздо больше, чем ответов.

На самом деле мне очень трудно последние сутки общаться с экспертными средами, потому что все в эмоциональном режиме. Это очень нехорошо. Все очень напряженно, все очень тонизировано. Опять же, наша проклятая украинская ментальная действительность. "Все, ложимся в покрывало, обращаемся, мы капитулировали, мы проиграли". Нет. Да, есть оккупированные территории. Горько, больно.

Что такое капитуляция в правильном, историческом, безэмоциональном режиме? Капитулировала нацистская Германия. Государство в том виде, в котором оно существовало, перестало существовать. Гитлер застрелился. Нюрнбергский процесс. Огромное количество нацистов повесили, расстреляли. Прекратила существовать как явление такая страна.

Капитулировал Советский Союз в Афганистане. Вышел из него. Все, это капитуляция. Капитулировали США во Вьетнаме. Вышли, это капитуляция. Надо правильно это понимать.

У нас уже если линия разграничения такая, как она есть, то все, конец. Еще раз подчеркну, я не знаю, как проходить старую линию разграничения. Можно ли сжимать до нее? Можно. А здесь взаимный процесс. У них задача – как можно больше откусить нашего. У нас – как можно больше отбить свое.

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Пока, к сожалению, это надо говорить честно и откровенно, они имеют определенные успехи, в отличие от прошлых лет. Но если цифрами, то за 2022 год они потеряли более 90 тысяч личного состава. Это очень много. За 2023 – более 300 тысяч. А по итогам 2024 точно будет более 400 тысяч. В октябре поставили абсолютный рекорд – 41 940. Это космические цифры.

Советский Союз за всю войну в Афганистане потерял 15 тысяч. Это 10 лет. Со времен Второй мировой войны Россия еще не несла таких потерь. Поэтому это третья фаза индустриальной войны на марше. Мы показываем нешуточные результаты. Поэтому не надо спешить. Поле боя очень уникальное, очень специфическое.

Снова приведу сверхсильный аргумент. В июле даже для меня, человека, который 30 лет занимается военной историей, геополитикой комплексно, подумать, что будет Курская операция, считалось фантастикой. А она есть.

Если мы идем от обратного и рассуждаем, что такие вещи снова возможны, то еще может несколько раз за два месяца все перевернуться с ног на голову и наоборот.

Когда будет понятна политика Трампа

Как думаете, когда будет уже примерно понятна эта политика Трампа? Именно тогда, когда он официально вступит в должность, в январе?

Когда все ключевые должности будут заняты. Особенно должность госсекретаря. Еще один очень важный момент. Потому что это также миф. Мы снова в нашем постсоветском сегменте все привязываем к первому лицу. У американцев не так.

Да, действительно, это президентско-парламентское государство. Там очень мощная президентская власть. Но Госдеп – уникальное явление у них. Это отдельная ветвь власти. Какие там будут люди – это также очень важно.

Более того, кто внимательно исследовал серьезные аналитические источники, а не желтую прессу, знает, что Трамп уже обговаривает со своими помощниками ситуацию относительно Украины. Есть как минимум три лагеря, чьи взгляды различаются между собой.

Там нет такого понятия, как у русских, что царь сказал, это не обсуждается, никто с ним не дискутирует и не имеет права мнения, потому что так решил царь. Это, кстати, описано в целом ряде литературы, как это у них работает, начиная от Ивана Грозного.

Всем очень рекомендую прекрасную книгу "Понять Россию", составитель – Александр Палий. Советую, там очень так грамотно выписано на основе исторических документов, чтобы понимать их менталитет.

Там не так все работает, там все решения коллегиальные. Да, действительно, Трамп как бы утверждает это решение. Условно есть суд присяжных и конкретно судья. Редко бывает, чтобы их мнения отличались. Как правило, они совпадают. Поэтому это также будет довольно сложный и неоднозначный процесс.

А теперь еще один очень мощный аргумент. Вещи такого порядка обсуждаются месяцами. А запас прочности у тех 6 миллиардов долларов, о которых уже мы проговорили, – это добрых полгода.

Еще один аспект. Большой европейский оружейный маховик так и раскручивается по производству снарядов. Rheinmetall поднял свои заказы в 7 – 10 раз. Не ляжет это на склады, чтобы мы это понимали.

Не забываем, есть такой клуб, который называется G7. Там американцы также присутствуют. Трамп никуда оттуда не денется. Там уже задекларировано 50 миллиардов долларов, они будут реализованы.

Плюс последняя новость буквально сегодня, что некоторые активы, замороженные Россией в пределах 20 миллиардов, также будут нам предоставлены. И еще одна замечательная новость. Якобы, здесь надо аккуратно, чтобы не сказать лишнего, наша ракетная программа "Сапсан"/"Гром-2" набрала определенные опредмеченные черты. Вот так очень хитро выражусь. У нас очень умный зритель, он все поймет.

Вот так надо комплексно смотреть на эти все процессы. Я бы хотел, чтобы мы ставили эмоциональную точку – потому что она очень эмоциональная в части, что касается Трампа – тем выводом, который уже был сделан, что нет никакой катастрофы, набираемся ума.

Середина этой фазы войны

В Будапеште состоялся саммит Европейского политического сообщества. А какие вообще отношения у Трампа и Орбана?

Прекрасные. Открытые источники сообщают, что они дружат. Трамп – человек, который любит личный контакт и подхалимство. Такой он есть. Орбан сумел его так "погладить", что понравился Трампу.

С нашей стороны визит Зеленского в Венгрию – сильный ход. Политический реализм как раз и заключается в том, чтобы уметь находить точку соприкосновения там, где кажется, что ее нет. Нам надо искать связи с Трампом. Он – президент. Он будет проводить политику.

Я ужасно люблю исторические параллели. Сначала Александр І и Наполеон попили друг другу крови на европейском театре военных действий, а потом поладили. Друг друга даже награждали самыми высокими наградами. Или пакт Молотова-Риббентропа 1939 года. В тогдашней советской прессе были пиететы со стороны Сталина в сторону Гитлера. Они чуть ли не целовались. А что было потом?

Сложно все очень. Нет однозначных решений. Если решения валить Россию нет... А его, к сожалению, нет. То будут искать формулу, как приостановить эту фазу боевых действий.

Когда и как – свой взгляд в очередной раз озвучил. Хотя прогнозы – неблагодарное дело. По моему мнению, середину этой фазы войны мы прошли. Где-то в 2025 году будет какой-то документ. Но вопрос, как он будет выглядеть. Конкретного месяца не скажу, потому что это невозможно.

На мой взгляд, это будет по зерновому соглашению. И вопрос, как на тот момент будет выглядеть фронт. Потому что есть же Курский плацдарм. И как оно имплементируется в настоящие решения.

Уже и американцы заговорили о введении международного контингента по старой линии разграничения. Почему нет?

Может ли Украина склонить на свою сторону Трампа

Мы с вами говорили, что Штатам выгодно, чтобы у них покупали оружие. Может ли Украина что-то еще предложить Трампу, чтобы он склонился на нашу сторону?

Если говорить чисто о бизнес вещах, то сами американские сенаторы уже озвучили, что Украина сидит на "золотом мешке", если говорить о редкоземельных металлах. Начиная от гафния, бора, лития и так далее.

Есть просто фантастическая новость. Я считаю, что это не ИПСО. Есть утечка информации от Нарышкина (глава Службы внешней разведки России – 24 Канал), где он четко прописывает, что харьковское месторождение они не смогут освоить.

Редкоземельными металлами они не овладевают. Говорит, что им надо наращивать войско до трех миллионов и захватить полностью Украину. Затем расстреливать украинцев и переселять в Украину 3 миллиона голодных россиян из Сибири. Еще сказал об Украине как житнице. Что без нашего хлеба московская империя выжить не может. Так оно и есть.

Кстати, в 2017 или в 2018 годах году был запрос от Lockheed Martin. Самый известный самолет, который они делают, это F-22 Raptor и F-35. Также они выкупили у General Dynamics лицензию на производство F-16.

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Они предлагали прекрасный учебно-боевой самолет Т-50 для его производства в Украине на производственных мощностях Антонова. К сожалению, тогда почему-то это не сложилось.

Мы имеем, что предложить. Не говоря уже об IT-секторе, сельскохозяйственном секторе.

Гигантский удар по России: возможен или нет

Российский олигарх Дерипаска написал, что во время президентства Трампа нефть может обвалиться до 50 долларов за баррель. Ранее Трамп заявлял, что вроде бы готов обвалить цену нефти. Но здесь скорее будет акцент не так на Россию, как на Китай?

Здесь вы затронули очень серьезную тему. Что такое настоящая экономическая война? Когда рухнул Советский Союз, Фрэнсис Фукуяма говорил о завершении истории. Это когда на земле начинает господствовать единая социально-политическая и экономическая система.

Капитализм победил. И он считал, что дальше все народы и страны на Земле будут капиталистически-демократическими. Но ошибся.

Что произошло в 1990-х? Коммунистический блок рухнул. Высвободилась огромная масса стран, где была очень дешевая рабочая сила. Советский Союз вышел из своих сфер влияния в Африке и в Азии. И туда зашел американский капитал. Почему?

Дональд Трамп – большой патриот своей страны. Он утверждает, что надо ликвидировать Ржавый пояс, где были огромные производства, и возвращать все силой закона. Так, рабочая сила американцев более стоимостная. Прибыли конечные будут меньше. Но нет другого пути.

Что это значит? Если они действительно начнут возвращать назад производства, то это обваливает гигантское количество экономических цепочек в Азии и Европе. Могут лечь целые производства. Что тогда происходит?

Вот на мне есть кофта. Позади меня есть шторы. Я разговариваю по телефону, который стоит на столе. Все без исключения производится из электрической тяги. Нефть, газ и уголь до сих пор остаются главными источниками добычи электроэнергии. Несмотря на то, что есть атомная энергетика, зеленая энергетика и тому подобное.

Цепочки падают. Какой следующий шаг? Гигантский обвал спроса на энергоресурс. Прежде всего на нефть и газ. Что это значит? Гигантский удар по России.

Это произойдет? Я не знаю. Если да, то это будет кризис такого глобального масштаба, что 2008 год будет "маленьким пузырем", а Великая депрессия в США будет казаться не такой страшной.

Почему так? Потому что мир окончательно замкнулся. Это – единая система. С появлением больших реактивных самолетов с грузоподъемностью до 200 тонн мир стал песчинкой. Если когда-то сверхмощный ураган в США ничего не значил, то сейчас он влияет на геополитику. Вот Байден не приехал на "Рамштайн".

Какие нас ожидают впереди вызовы? Без нефти будет конец московитам. Но представляем, что мир погружается в глубокий системный экономический хаос. А это будет умножаться на вооруженные противостояния.

Нечем доставить зерно в Африку. Там и так все кипит. На Земле сейчас более 50 войн, а закипать будет еще сильнее.

Мы действительно сейчас в точке цивилизационной бифуркации. Что это такое? Старые системы полностью умножены на ноль. Два последних гвоздя – это визит Путина в Монголию и саммит БРИКС, куда приехал Антониу Гутерриш, наплевав на все возможные правила.

Нарастает цунами. Мне трудно понять, почему украинцы до сих пор не хотят трезветь и приходить к одному простому выводу. Хотим выжить? Строим украинский ЦАХАЛ. Вариантов нет.

Я остаюсь горячим сторонником идеологии Степана Андреевича Бандеры. Опираемся на собственные силы. Это прописано в доктринальных документах тех, кто боролся за нашу независимость.

Что Южная Корея могла бы передать Украине

Трамп уже поговорил с президентом Южной Кореи. Они вспомнили и о войсках КНДР в России. Может ли привлечение армии Северной Кореи к войне в Украине стать "красной линией" для Трампа? Позволит ли он тогда южным корейцам прибыть в Украину?

Южные корейцы в Украину не прибудут. Это несерьезно. Прибудут только при условии, если КНДР решится на ракетно-бомбовый или артиллерийский удар по Сеулу. От этого города до границы с Северной Кореей где-то 30 километров. И то, если так произойдет, то это будет означать полноценную войну на Корейском полуострове.

Чего очень бы хотелось? А это может быть: дать нам хотя бы какую-то часть критически необходимой микроэлектроники. Там чипы, винтики, аккумуляторы маленькие, оптика и так далее. Чего только фирма Samsung стоит.

Не говоря о том, что в Южной Корее мощный военно-промышленный комплекс. У них есть дальнобойные баллистические и крылатые ракеты Hyunmoo разных модификаций. Дальность поражения от 300 до 1500 километров. А боевые части варьируются от 300 килограммов до 1 тонны.

Прекрасный танк К2. Есть суперовая артиллерийская установка К9. У нас она частично уже есть, ведь установка AHS Krab имеет шасси от фирмы Hyundai.

Кстати, у них есть на вооружении по меньшей мере до 40 единиц БТР-80 и танков Т-80. В свое время еще у Советского Союза купили и модернизировали. Даже танковая рота была бы полезна. А это 11 машин.

Есть еще много бронетранспортеров. Тех самых М113, которые мы также имеем вместе с ремонтной базой. Доказано, что эта техника гораздо лучше защищает личный состав, чем БМП-1, БМП-2. Есть чем делиться, но нужна политическая воля.

Травма Путина

Продвигаются оккупанты на Кураховском направлении. Также активизировались на Купянском направлении. Что позволяет им продвигаться? И каков ваш прогноз?

Я бы не ставил вопрос о том, что позволяет им продвигаться. Продвигаются, потому что имеют численное преимущество. Огромное.

У россиян особый менталитет: они умирают, такая реальность. Где-то в самом начале полномасштабной войны я также совершил системную ошибку.

Я считал, что при потерях в 100 тысяч у них там начнет что-то в голове щелкать. Уже 700 тысяч доходит, а ничего не щелкает. Это подтверждает мнение аналитиков, которые считают, что россияне умирали, умирают и будут умирать, потому что так сказал царь. А царь для них – это божество.

Всю русскую нацию можно охарактеризовать всего четырьмя словами: царь, грабеж, пьянство, рабство. Это все. По-другому они не мыслят.

У Путина есть серьезная эмоциональная травма. У него приказ взять ту самую Авдеевку был еще 7 октября 2023 года (Авдеевку оккупировали 17 февраля 2024 года – 24 Канал). А приказ о выходе на административные границы Донецкой и Луганской областей... Там планки все смещаются, а тут еще и Курск произошел.

И еще один момент. Если взять всю аналитику за год, то слышим один и тот же нарратив ежедневно: на Восточном фронте есть приказ выходить на границы Донецкой области.

По моему мнению, о Восточном плацдарме стоит говорить только тогда, когда там происходит что-то глобально большое. К примеру, прорывная операция с нашей или с их стороны за одни сутки на глубину 3 – 5 километров. Тогда стоит об этом говорить. А так ту воду затолкали уже до масла. Или до сливочного масла.