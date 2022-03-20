Кто как выходные проводит, – Ким из окопов передал привет украинцам

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким продолжает заряжать украинцев оптимизмом. На этот раз он передал всем привет из окопов.

Соответствующее видео обнародовала Николаевская областная военная администрация 20 февраля. Чиновники утверждают, что сняли обращение перед публикацией в 16:40.

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"Кто как выходные проводит"

Ролик получился довольно коротким. На кадрах Ким идет по окопу. Как всегда, на его лице – улыбка.

Кто как проводит выходные,

– позитивно подчеркнул глава Николаевской ОВА.

Ким передает украинцам привет из окопа: смотрите видео

Добавим, что через несколько минут после публикации в телеграмме видео собрало почти 20 тысяч лайков. Почти все положительные отзывы.



Виталий Ким продолжает вдохновлять украинцев / Скриншот 24 канала

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