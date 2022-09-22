Кто занимался освобождением защитников "Азовстали": Зеленский назвал мощную команду

22 сентября 2022 , 01:28
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Украина вернула из плена 215 пленных военных, среди которых 124 офицера, которые были заложниками россии с конца мая.

Президент Украины Владимир Зеленский во время обращения к украинцам 22 сентября назвал команду, занимавшуюся освобождением наших защитников.

Внимание Украине удалось вернуть из российского плена 215 защитников

По словам президента, операцией по освобождению пленных руководят четверо:

  • руководитель Офиса Президента Андрей Ермак
  • глава разведки Кирилл Буданов
  • глава СБУ Василий Малюк
  • депутат Рустем Умеров

Владимир Зеленский поблагодарил их за усилия. А также их команды: Дмитрия Усова, омбудсмена Дмитрия Лубинца и министра Дениса Монастырского.

 

 

Автор: Анастасія Лукашевська