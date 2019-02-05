Кто уничтожал военный потенциал ВСУ в 1991– 2014 годах: подозреваются все министры обороны

В Украине планируют провести расследование касаемо "бездумного уничтожения военного потенциала Вооруженных Сил Украины", которое происходило на протяжении 1991 – 2014 годов. С помощью таких действий намерены определить, кто из бывших министров обороны и руководителей Генштаба стал генератором вышеупомянутых процессов.

Об этом стало известно по результатам заседания Временной следственной комиссии Верховной Рады, во время которого с докладом по фактам хищения в Вооруженных Силах Украины и подрыва обороноспособности государства в период с 2004 до 2017 годов выступил генпрокурор Юрий Луценко.

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Глава ГПУ, в частности, отметил, что в конце 1991 года на территории Украины после развала СССР осталась стратегическая группировка войск в составе трех военных округов. Так, на территории Украины дислоцировались 3 общевойсковые и 2 танковые армии, армейский корпус, четыре воздушные армии, отдельная армия ПВО, ракетная армия, Черноморский флот СССР, два узла системы предупреждения о ракетном нападении, другие военные формирования.

Общая численность личного состава составляла более 800 тысяч военнослужащих. Кроме того, в ВСУ насчитывалось 6,5 тыс единиц танков, 7 тысяч единиц бронированных машин, 1,5 тысячи самолетов, 350 кораблей, 1272 ядерные боеголовки межконтинентальных баллистических ракет.

В то же время в 1991 году Украина была ядерной державой – она ​​имела третий в мире ядерный арсенал после США и России. Его основу составляли пять дивизий 43-й ракетной армии бывшего СССР. Также на вооружении украинской армии были стратегические комплексы стационарного базирования в шахтах (ракеты УР-100Н и РТ-23 УТТХ), мобильные ракетные комплексы ( "Пионер" и "Пионер-УТТХ»). В целом Украина имела 176 межконтинентальных баллистических ракет и 2500 единиц тактического ядерного оружия. А на вооружении ВВС находились 44 стратегических бомбардировщика (25 Ту-95МС и 19 Ту-160), которые могли нести ядерное оружие.



Ситуация с вооружением украинской армии после распада СССР

По оценке большинства военных специалистов, этот потенциал был достаточным для создания мощных национальных Вооруженных Сил, решения социальных вопросов, в частности квартирных. Реализация избыточного имущества, вооружения и военной техники позволяла получить достаточные средства для проведения модернизации ВСУ. Согласно мировому опыту военного строительства и в соответствии с военной наукой, в мирное время оптимальная численность вооруженных сил должна составлять около 1% от численности населения государства. Поэтому, необоснованное сокращение войск в Украине привело к значительному снижению обороноспособности государства,

– подчеркнул Луценко.

При проведении исследований реформирования и развития ВСУ комиссия экспертов условно распределила хронологию событий на четыре этапа:

Первый этап (1991-1996 годы). Министрами обороны в этот период были Константин Морозов (3 сентября 1991 год – 4 октября 1993 год), Виталий Радецкий (8 октября 1993 год – 25 августа 1994 год), Валерий Шмаров (10 октября 1994 год – 8 июля 1996 год), Александр Кузьмук (11 июля 1996 год – 24 октября 2001 год). Этот этап характеризуется попыткой высшего военно-политического руководства государства организовать управление войсками, которые остались на территории Украины после распада СССР. В результате проведения мероприятий разоружения, в частности отказа от средств тактического ядерного оружия, были созданы условия для постепенного системного снижения уровня боеспособности ВСУ.



Состояние вооружения в Украине в 1991 – 2001 годах

Второй этап (1997-2005 годы). Министрами обороны в этот период были Александр Кузьмук (11 июля 1996 год – 24 октября 2001 год; 24 сентября 2004 год – 3 февраля 2005 год), Владимир Шкидченко (12 ноября 2001 год – 25 июня 2003 год), Евгений Марчук (25 июня 2003 год – 23 сентября 2004 год), Анатолий Гриценко (4 февраля 2005 год – 18 декабря 2007 год). Этот этап характеризуется сокращением численности войск, формированием новой структуры Вооруженных Сил Украины и попыткой создания эффективной системы управления обороной Украины. В результате продолжения мероприятий необоснованного сокращения численности Вооруженных Сил начался процесс системного снижения уровня боеспособности ВСУ.

Состояние вооружения в Украине в 2001 – 2004 годах

Третий этап (2006-2009 годы). Министрами обороны в этот период были Анатолий Гриценко (4 февраля 2005 год – 18 декабря 2007 год), Юрий Ехануров (18 декабря 2007 год – 5 июня 2009 год), Валерий Иващенко (5 июня 2009 год – 11 марта 2010 год). Этот этап характеризуется попыткой усовершенствования нормативно-правовой базы, уточнения доктринальных документов по организации подготовки и применения ВС Украины. В то же время значительно углубился процесс системного снижения уровня боеспособности ВСУ в результате продолжения проведения мероприятий бессистемного сокращения численности Вооруженных Сил.

Состояние вооружения в Украине в 2005 – 2010 годах

Четвертый этап (2010–2014 годы). Министрами обороны в этот период были Валерий Иващенко (5 июня 2009 год – 11 марта 2010 год), Михаил Ежель (11 марта 2010 год – 8 февраля 2012 год), Дмитрий Саламатин (8 февраля 2012 год – 24 декабря 2012 год), Павел Лебедев (24 декабря 2012 год – 27 февраля 2014 год). Это один из самых сложных этапов функционирования ВСУ, который характеризуется игнорированием со стороны руководства Минобороны и командованием Вооруженных Сил основных положений основ теории военного искусства, опыта ранее достигнутых результатов реформирования ВС Украины.

Состояние вооружения в Украине в 2010 – 2014 годах

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В то же время четвертый этап реформирования Вооруженных Сил условно был разделен еще на три периода:

Первый период (2010-2011 годы) характеризуется расформированием Объединенного оперативного командования (ООК) и Командование сил поддержки (КСП) ВС Украины. Установлено, что расформированием ООК практически уничтожен оперативно-стратегический уровень структуры ВСУ и дезорганизовано управление обороной государства на оперативно-стратегическом уровне. Отсутствие оперативно-стратегического органа и военного управления стало одной из основных проблем организации обороны территориальной целостности Украины в 2014 году.

В результате расформирования ООК Вооруженные Силы лишились органа управления войсками, который был бы в состоянии сформировать межвидовые группировки войск, организовать его подготовку, спланировать операцию указанной группировки войск и успешно провести ее.

Согласно результатам проведенных исследований, было установлено, что в начале 2014 года мобильность военных группировок ВС Украины на оперативно-стратегическом и оперативном уровнях была полностью парализована. Генеральному штабу ВС Украины пришлось в 2014 году спешно формировать так называемый штаб АТО на территории Донецкой и Луганской областей (в определенной степени – аналог ООК), который приобретал оперативные возможности по управлению межвидовой и межведомственной группировкой войск уже во время операции (боевых действий).

Комиссия экспертов сделала выводы, что расформирование Командования сил поддержки ВС Украины привело к потере централизованного управления системой всестороннего обеспечения ВСУ в мирное время и во время подготовки и проведения операций. Отсутствие централизованного руководства системой материально-технического и оперативного обеспечения в дальнейшем привело к дезорганизации материально-технического и оперативного обеспечения войск, что привело к стихийному развитию волонтерского движения в начальный период применения ВСУ против незаконных вооруженных формирований на территории Донецкой и Луганской областей в 2014 году,

– отметил Луценко.

Второй период (2012 год) характеризуется дезорганизацией системы ПВО государства, пересмотром военно-административного деления территории Украины, безосновательными изменениями в системе мобилизации и планировании перевода Вооруженных Сил Украины на так называемую "трехуровневую систему управления", которая по сути создала условия для критического уровня разбалансировки системы управления войсками (силами) в операциях. Мероприятия планировались и проводились без учета требований законов Украины, постановлений КМУ и подзаконных нормативно-правовых актов.

В это время в структурных подразделениях Министерства обороны, Генерального штаба, военных научно-исследовательских учреждениях и командовании вооруженных сил начался постепенный переход к разработке отдельных временных руководящих документов, которые разрабатывались для так называемого "узаконивания" решений руководства Министерства обороны Украины и командование Вооруженных Украины, которые не соответствовали законам Украины, теории военного искусства и опыта ведения войн и военных конфликтов.

Указанные решения, которые принимали руководители Минобороны и Генерального штаба в 2012 году, негативно повлияли в дальнейшем на организацию противодействия оккупации Крыма и восточных территорий Украины. А создание отдельного оперативного командования в Крыму, в результате чего все воинские части, дислоцированные на его территории, были переданы в управление командованию ВМС, искусственно нарушило единые системы управления ПВО, территориальной обороной и мобилизацией, что сделало невозможным влияние командующих ВСУ на выполнение задач на территории полуострова .

Третий период (2013-2014 годы) характеризуется завершением расформирования армейских корпусов, как основы оперативно-тактического уровня структуры ВС Украины, дезорганизацией системы управления войсками на всех уровнях – от бригад до видов ВС Украины (кроме Воздушных Сил ВСУ).

Также эти годы характеризуются попыткой организаторов оборонного планирования искусственно уже в мирное время расделить Вооруженные Силы Украины на три отдельные командования, которые должны быть сформированными по межвидовому и территориальному принципу под руководством соответствующих командующих.

Следствие планирует получить еще ряд экспертных заключений, и сейчас мы проводим работу по получению документов, на основании которых формировались списки по так называемому избыточному имуществу с подписью Министра обороны. Только в совокупности можно дать оценку тому, кто был основным генератором этого бездумного уничтожения военного потенциала Вооруженных Сил Украины,

– резюмировал глава ГПУ.

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Как впоследствии сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган, уже объявлено подозрения экс-министрам Ежелю, Лебедеву и Саламатину. По ее словам, еще в одном штабе экс-министра – истерия и политические обвинения. Правда, кого касается этот упрек она не уточнила.

Именно Министры обороны инициировали перевод танков, самолетов, БМП, пушек в так называемое избыточное имущество. Которое затем, после решения КМУ, реализовывали по остаточным ценам в 10-20 раз меньше, чем рыночная стоимость,

– констатировала Сарган.