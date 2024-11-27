Киев передал Москве 11 своих бомбардировщиков: появилась реакция Леонида Кучмы

Оказалось, что 25 лет назад Украина отдала России 11 своих самолетов. Страна-агрессор до сих пор использует их. Экс-президент Леонид Кучма рассказал, как так произошло.

Журналисты "Схем" провели сенсационное расследование и установили, что Украина в свое время передала в Россию 11 своих стратегических бомбардировщиков Ту-160 и Ту-95МС и другое вооружение на сумму 275 миллионов долларов для погашения газовых долгов. Известно, что это произошло при президентстве Леонида Кучмы, передает 24 Канал.

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Что сказал Кучма

Экс-президент прокомментировал расследование "Схем". Он заявил, что если бы стратегические бомбардировщики остались на вооружении Украины, это не значительно бы помогло ей в защите от России.

Кучма отметил, что Россия имеет средства ПВО, способные противостоять ракетам класса Х-55. В то же время политик уверен, что "огромные по размеру и относительно низкоскоростные бомбардировщики" еще в первые дни войны стали бы легкой добычей для оккупантов как в воздухе, так и на аэродромах.

Кроме того, Кучма сказал, что стратегическое оружие "не вписывалось в украинский масштаб". У Украины не было полигонов и достаточной территории для испытаний ракет. А стратегическое вооружение, по словам бывшего президента, требует стратегического пространства.

К слову, сейчас по меньшей мере 6 самолетов, переданных Украиной, находятся в боевом составе армии России.