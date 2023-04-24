Хотят, чтобы Киев не вернул: уполномоченная Зеленского сказала, куда Россия вывозит наших детей

Дарья Герасимчук рассказала, что россияне депортируют украинских детей в разные части России. Оккупанты делают это специально, чтобы Украине было трудно их вернуть.

Советница-уполномоченная Президента Украины по правам ребенка и детской реабилитации рассказала в интервью 24 Канала, что оккупанты даже постоянно перемещают детей. Делают это для того, чтобы Украине было тяжело отслеживать их движение.

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Куда Россия депортирует украинских детей

Они размещают детей в разных частях Российской Федерации, этой небольшевистской империи. Расселяют их по разным территориям и постоянно перемещают. Это тоже сделано для того, чтобы мы не успевали отследить или получить информацию, где конкретно ребенок, не успевали за ним уехать, его там забрать и так далее,

– рассказала уполномоченная Зеленского.

Дарья Герасимчук объяснила, что оккупанты делают все для того, чтобы мы детей не вернули.

Поэтому мы не можем говорить, что Россия размещает украинских детей на конкретных территориях или в лагерях. Ведь, похитив детей, россияне чаще всего везут их:

на временно оккупированные территории обычно в Донецкую область или Крым;

далее – депортируют в Россию.

"Но есть уже и другие случаи, когда, например, ребенка сразу депортировали в Россию, а потом, например, привезли в Крым. Тогда могут обратно в Россию повезти", – объяснила советница-уполномоченная Президента Украины по правам ребенка и детской реабилитации.

Россия депортирует украинских детей: основное