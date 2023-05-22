Безлюдовка, Чуровичи и Любимовка: показываем на карте села, куда зашли российские добровольцы

Бойцы "Российского добровольческого корпуса" показали, что они вошли на территорию России. В частности, опубликовали видео возле табличек населенных пунктов Безлюдовка на Белгородщине, а также Любимовка и Чуровичи на Брянщине.

Соответствующие видео бойцы обнародовали в своем телеграмме. Военные заявили, что они пересекли границу с Россией и заверили, что страна скоро будет свободна. Где расположены эти населенные пункты – читайте в тексте 24 канала.

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Где расположены населенные пункты на Брянщине

Бойцы РДК снова пересекли границу России. Россия скоро будет свободной,

– заявили они из Безлюдовки.

В другом видео бойцы добавили, что они на Родине дома: "Время борьбы за свободу России наступило".

Освободители Брянщины и Белгородщины: смотрите видео

Где находится Безлюдовка в Белгородской области: смотрите на карте

Где расположены Чуровичи Брянской области: смотрите на карте

Где находится Любимовка, что на Брянщине: смотрите на карте

Стоит отметить, что вышеупомянутые населенные пункты расположены далеко друг от друга. Так, от Любимовки до Чуровичей ориентировочно 256 километров на машине. От Чуровичей до Безлюдовки уже более 500 километров.

Уже спустя некоторое время в сети появилось видео, на котором заметен пожар. Вероятно, горел пограничный пункт Федеральной службы безопасности России (ФСБ).

Горел пункт ФСБ: смотрите видео с телеграм-каналов

Впоследствии бойцы "Российского добровольческого корпуса" объяснили россиянам, что они не враги. Жителей призвали оставаться дома, не сопротивляться и не бояться.

В отличие от путинских зомби, мы не трогаем гражданских и не используем их в своих целях. Свобода уже близко,

– заявили бойцы.

Что происходит на Белгородщине