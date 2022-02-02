Кулеба назвал три вещи, которыми Европа сейчас может помочь Украине

Дмитрий Кулеба заявил, что сейчас Европа может помочь Украине в противостоянии с Россией. По его словам, партнеры имеют возможность сделать три вещи.

Об этом министр иностранных дел сообщил 2 февраля во время брифинга в Киеве, информирует 24 канал.

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Дмитрий Кулеба отметил, что для помощи Украине в борьбе с российской агрессией европейские партнеры могут сделать три вещи:

Иметь единую позицию о неприемлемости требований страны-агрессора;

Финализировать перечень санкций, которые ждут Россию в случае нового вторжения, и обнародовать его, чтобы Кремль не считал это блефом.

Помочь Украине в укреплении ее обороны, в частности в сфере кибербезопасности.

Каждая страна может выбрать, чем именно она может помочь: это может быть вооружение, может быть амуниция и тому подобное. Это вопрос политической воли,

– добавил глава МИД.

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На фоне угрозы вторжения России на территорию Украины США и ряд стран Европы начали оказывать нашему государству помощь, в частности разное вооружение.