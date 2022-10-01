Обстоятельства изменились в корень, – Кулеба о подаче заявки в НАТО и перспективах Украины

30 сентября Украина подала срочную заявку на членство в НАТО. Теперь страны Альянса должны оформить нашему государству приглашения.

Кулеба о подаче заявки в НАТО

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба ранее, когда говорилось о НАТО, говорил, что "мы не будем стучать в закрытую дверь" , а в июле 2022 года – "я не вижу потенциала в ближайшей перспективе, чтобы НАТО изменило свою позицию подобно ЕС и начало делать конкретные вещи по обеспечению вступления Украины в Альянс" . Впрочем, уже сейчас в эфире всеукраинского телемарафона заявил, что обстоятельства изменились.

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Произошла попытка незаконной аннексии очередных украинских территорий Россией и мы считаем, что это коренное изменение обстоятельств,

– заявил Кулеба.

По его словам, изменение этих обстоятельств обосновывает решение Украины – подачу заявки на членство в НАТО. Понятно, что ситуация изменилась и даже те государства, которые, возможно, скептически настроены относительно членства Украины в НАТО, должны пересмотреть свою позицию при этих новых обстоятельствах.

Он добавил, что нынешняя заявка меняет логику и динамику политического процесса, как раньше это сделала заявка на вступление в ЕС. Также упомянул о Швеции и Финляндии, которые, несмотря на преграды, уже заканчивают процесс получения членов НАТО.

Украина вступает в НАТО: последние новости

Зеленский после заседания СНБО заявил, что Украина подает заявку на вступление в НАТО в ускоренном формате. Генсек НАТО Йенс Столтенберг отметил, что двери Альянса всегда открыты, однако решение должны принимать 30 членов НАТО.

В уставе НАТО говорится, что с действующими конфликтами на территории страны ее не могут рассматривать как кандидата в члены. Впрочем, сегодня Североатлантический Альянс совсем по-другому смотрит на Украину.

Зеленский заявил, что решения СНБО и Ставки будут реализованы. Президент отчитался о нашей заявке на вступление в НАТО по ускоренной процедуре.

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