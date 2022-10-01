Кулеба про подання заявки в НАТО

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба раніше, коли мовилося про НАТО, говорив, що "ми не будемо стукати в зачинені двері", а в липні 2022 року – "я не бачу потенціалу в найближчій перспективі, щоб НАТО змінило свою позицію подібно до ЄС й почало робити конкретні речі з забезпечення вступу України в Альянс". Втім, вже зараз, в ефірі всеукраїнського телемарафону заявив, що обставини змінилися.

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Відбулася спроба незаконної анексії чергових українських територій Росією і ми вважаємо, що це докорінна зміна обставин,

– заявив Кулеба.

За його словами, зміна цих обставин обґрунтовує рішення України – подачу заявки на членство в НАТО. Адже зрозуміло, що ситуація змінилася і навіть ті держави, які, можливо, скептично налаштовані щодо членства України в НАТО, повинні переглянути свою позицію за цих нових обставин.

Він додав, що нинішня заявка змінює логіку і динаміку політичного процесу, як раніше це зробила заявка на вступ до ЄС. Також згадав про Швецію та Фінляндію, які, попри перепони, вже закінчують процес отримання членів НАТО.

Україна вступає в НАТО: останні новини

Зеленський після засідання РНБО заявив, що Україна подає заявку на вступ до НАТО у пришвидшеному форматі. Генсек НАТО Єнс Столтенберг зазначив, що двері Альянсу завжди відчинені, однак рішення мають приймати 30 членів НАТО.

У статуті НАТО мовиться про те, що з чинними конфліктами на території країни її не можуть розглядати як кандидата в члени. Утім, сьогодні Північноатлантичний Альянс зовсім по-іншому дивиться на Україну.

Зеленський заявив, що рішення РНБО і Ставки будуть реалізовані. Президент прозвітував про нашу заявку на вступ до НАТО за пришвидшеною процедурою.

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