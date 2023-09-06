Кулеба обсудил ракеты ATACMS с Блинкеном: о чем договорились
В ходе встречи Дмитрий Кулеба обсудил с Энтони Блинкеном возможность поставки дальнобойных ракет ATACMS. Министр иностранных дел заявил, что эта "опция остается открытой".
Об этом он сообщил во время совместной пресс-конференции с госсекретарем США. Он также поблагодарил за уже оказанную военную помощь, передает 24 Канал.
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Продолжатся ли в США дискуссии по ATACMS
Кулеба сообщил, что во время встречи с госсекретарем США он подробно обсудил вопросы передачи дальнобойных ракет ATACMS. Он подчеркнул, что разговор был "предметным".
Вместе с тем он сообщил – Украина рассчитывает на то, что в Белом доме будут продолжаться эти дискуссии. Кулеба надеется, что они приведут к положительному решению.
Эта опция остается открытой. Надеюсь, что дискуссии в Администрации США приведут к положительному решению,
– сообщил он.
Что известно о ATACMSATACMS – баллистические ракеты, способные поражать цели на расстоянии до 300 километров. Их запуск производится из реактивных систем залпового огня. Украина может использовать установки HIMARS, которые уже есть на вооружении.
К слову, во время конференции Энтони Блинкен сообщил, что США выделят более 1 миллиарда долларов. По его словам, 665 миллионов долларов будут направлены на гражданскую безопасность, еще более 300 – на финансирование освобожденных территорий. Также часть средств пойдет на противовоздушную оборону и разминирование.
Пентагон объявил о новой помощи
В Пентагоне 6 сентября 2023 объявили о новой военной помощи. В пакет вошли снаряды с обедненным ураном, которые США впервые передадут Украине.
Кроме того, в пакет военной помощи вошли оборудование для поддержки систем ПВО, боеприпасы для HIMARS, минометные системы и снаряды и более 3 миллионов патронов к стрелковому оружию.
В Минобороны США подчеркнули, что с начала полномасштабного вторжения – это уже 46-й пакет помощи. Общая стоимость этого пакета оценивается в 175 миллионов долларов.