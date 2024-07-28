Используем друг друга, – дипломат сказал, можно ли склонить Китай на сторону Украины

Впервые за почти 10 лет глава МИД Украины посетил Китай и провел переговоры со своим китайским коллегой Ван И. Такая встреча очень важна, как и сам контакт с Пекином.

Об этом 24 Каналу рассказал дипломат, экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин, добавив, что Украине надо понимать позицию Китая. Действительно насчет России они имеют собственную логику и восприятие.

К теме Переговоры о мире или пекинская ловушка: для чего Кулеба поехал в Китай и какими будут последствия

Можно ли склонить Китай на сторону Украины

Не стоит думать, что в Китае абсолютно довольны сотрудничеством с Россией. Сначала страна-агрессор смогла поднять там товарооборот, в частности из-за американских санкций. Сейчас он также на высоком уровне, но определенная стагнация уже заметна.

Китай поддерживает функционирование российского ВПК, но не поставляет летальное оружие. Китайцам не выгодна победа России, ведь тогда она начнет диктовать им и Западу свои условия,

– отметил Павел Климкин.

Впрочем победа Украины для Пекина также не выгодна, потому что это будет означать победу демократии, Запада и США. Американцев они считают своим стратегическим соперником и такое видение вряд ли изменится в ближайшие десятилетия.

Поддержание такого баланса – логика Китая. Можем ли мы склонить эту страну на свою сторону? Думаю, нет. Может ли Пекин стать посредником между Россией и Украиной? Также, нет, по крайней мере пока они не почувствуют, что шанс на успех достаточно высок,

– добавил экс-министр иностранных дел Украины.

Несмотря на это, китайцы продемонстрировали свою активность в решении мировых проблем, в частности тех, что касаются Украины. Пекин хочет казаться миротворцем.

Китай продолжает играть свою игру, а Украина свою. Так мы используем друг друга. Именно этого касался визит в Пекин и переговоры,

– подчеркнул дипломат.

Заметим, глава украинского МИДа в течение трех дней находился в Китае. Там провел переговоры для "поисков справедливого мира" и продвижения китайско-украинского сотрудничества.

Дмитрий Кулеба отметил, что глава китайского МИД Ван И согласился, что нужен настоящий мир, а не иллюзия. Украина не будет говорить с кем-то на языке ультиматумов.