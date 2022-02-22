Кулеба прибыл в Вашингтон: министр встретился с главой Пентагона

Дмитрий Кулеба находится с официальным визитом в Вашингтоне. Украинский министр уже встретился с главой Пентагона Ллойдом Остином.

В США глава Министерства иностранных дел Украины проведет ряд встреч, сообщает 24 канал. Дипломат будет говорить с американскими чиновниками об угрозах со стороны России.

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Кулеба встретился с главой Пентагона

Дмитрий Кулеба 22 февраля прибыл в Вашингтон на встречу с министром обороны США Ллойдом Остином. Их переговоры уже начались.

Встреча Кулебы и Остина: смотрите видео

Кроме того, украинский министр встретится с госсекретарем США Энтони Блинкеном. После этого Кулеба поедет в Нью-Йорк, где выступит на Генассамблее ООН, "чтобы рассказать о позиции Украины и мобилизовать мир на фоне угроз со стороны России".

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