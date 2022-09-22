Кулеба обсудил с главой МИД Франции новые поставки гаубиц Caesar

Дмитрий Кулеба 22 сентября встретился с французским коллегой Катрин Колонна. Министры обсудили военную помощь для Украины.

Кулеба отметил, что сейчас Украина и Франция работают над поставкой для ВСУ новых самоходных артиллерийских установок Caesar.

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Мы сосредоточились на способах привлечения России к ответственности за ее преступления и вклад Франции в восстановление пострадавших от войны регионов Украины. Также мы работаем над поставкой новых Caesar в Украину,

– рассказал Кулеба.

Он добавил, что представил коллеге гарантии безопасности, которые наработала Украина.

Что известно о САУ Caesar

Франция уже передавала эти гаубицы Украине в июне. Тогда президент Эммануэль Макрон сообщал, что его страна отправила ВСУ 6 САУ и значительное количество бронетехники. В сентябре Париж пообещал предоставить более старые модели Caesar, которые уже сняли с вооружения страны. Речь идет о TFR1.

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Заметим, что Caesar может производить выстрел на 38 километров. Цифровая система управления огнем позволяет открывать огонь менее 60 секунд после занятия позиции.

Кстати, в мае главнокомандующий Вооруженными силами Валерий Залужный говорил, что Caesar – уже на передовой. Наши военные очень быстро научились работать с этим оружием и использовать его против врага.

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