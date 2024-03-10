"Даже рабы восстают": Кулеба резко высказался о россиянах

Дмитрий Кулеба не слишком подбирал слов во время своего высказывания относительно россиян. Министр иностранных дел обратил внимание на то, что даже рабы бунтуют, чего не скажешь о жителях страны-агрессора.

Соответствующее мнение он озвучил в интервью для литовского издания. Он подчеркнул, что называть россиян рабами неуместно.

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Россияне "проглотили" смерть Навального

Российское общество иногда называют рабами, потому что они послушно слушают все, что им навязывает их рабовладелец Путин. Но даже рабы восстают. Поэтому я считаю неуместным называть российское общество рабами,

– подчеркнул Дмитрий Кулеба.

Министр иностранных дел также высказался о возможности восстания россиян. Дмитрий Кулеба исключил соответствующий момент в ближайшем будущем. По его мнению, жители страны-агрессора против диктатуры, которая царит в России, не выйдут.

По крайней мере, сейчас я не вижу никакого фактора "X". Если они "проглотили" смерть Навального, то... Но это может измениться, если изменится ситуация в России на фронте и в глубине России. Но для того, чтобы Украина изменила ситуацию, нужно оружие,

– подчеркнул министр.

Кулеба очертил цель Путина

Дмитрий Кулеба в этом же интервью дал четко понять, что цель Путина – не замороженная война. По его словам, те, кто считает, что Россия не нападет на страны Балтии, ранее уверял, что не нападет она и на Украину.

Обратим внимание, что президент Украины Владимир Зеленский неоднократно заявлял, что Россия не остановится на территории нашего государства, а пойдет дальше. Ее войско двинется в Молдову и страны Балтии.

Поэтому журналисты поинтересовались, решится ли Кремль двинуться дальше, если в Украине остановятся боевые действия, а сам военный конфликт остановят. На это Дмитрий Кулеба ответил, что цель Путина – не замороженный конфликт.

Во-первых, конфликт не будет заморожен. Конечно, я не Эйнштейн – даже он не имел всех ответов по своей теории относительности. У меня нет ответов на все вопросы, но я точно знаю, что замороженного конфликта в Украине не будет. Цель Путина – не замороженный конфликт,

– подчеркнул Кулеба.

Министр иностранных дел отметил, что в России в 2021 году опубликовали документ, в котором требуют от НАТО выйти на границы до 1997 года. То есть потерять свое членство в Альянсе должны Польша, Литва, Латвия, Эстония и ряд других государств. Дмитрий Кулеба подчеркнул, что соответствующий указ страны-агрессора имел целью восстановить ее влияние на территории, ранее входивших в СССР.