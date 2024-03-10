Відповідну думку він озвучив в інтерв'ю для литовського видання. Він наголосив, що називати росіян рабами недоречно.

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Росіяни "проковтнули" смерть Навального

Російське суспільство іноді називають рабами, бо вони слухняно слухають усе, що їм нав'язує їхній рабовласник Путін. Але навіть раби повстають. Тому я вважаю недоречним називати російське суспільство рабами,

– наголосив Дмитро Кулеба.

Міністр закордонних справ також висловився про можливість повстання росіян. Дмитро Кулеба виключив відповідний момент у найближчому майбутньому. На нього думку, мешканці країни-агресорки проти диктатури, яка панує у Росії, не вийдуть.

Принаймні, зараз я не бачу жодного фактора "X". Якщо вони "проковтнули" смерть Навального, то... Але це може змінитися, якщо зміниться ситуація в Росії на фронті і в глибині Росії. Але для того, щоб Україна змінила ситуацію, потрібна зброя,

– підкреслив міністр.

Кулеба окреслив мету Путіна

Дмитро Кулеба у цьому ж інтерв'ю дав чітко зрозуміти, що мета Путіна – не заморожена війна. За його словами, ті, хто вважає, що Росія не нападе на країни Балтії, раніше запевняв, що не нападе вона і на Україну.

Звернімо увагу, що президент України Володимир Зеленський неоднократно заявляв, що Росія не зупиниться на території нашої держави, а піде далі. Її військо рушить до Молдови та країн Балтії.

Тому журналісти поцікавилися, чи наважиться Кремль рушити далі, якщо в Україні зупиняться бойові дії, а сам військовий конфлікт зупинять. На це Дмитро Кулеба відповів, що мета Путіна – не заморожений конфлікт.

По-перше, конфлікт не буде заморожений. Звісно, ​​я не Ейнштейн – навіть він не мав усіх відповідей щодо своєї теорії відносності. У мене немає відповідей на всі питання, але я точно знаю, що замороженого конфлікту в Україні не буде. Мета Путіна – не заморожений конфлікт,

– наголосив Кулеба.

Міністр закордонних справ наголосив, що у Росії у 2021 році опублікували документ, у якому вимагають від НАТО вийти на кордони до 1997 року. Себто втратити своє членство в Альянсі мали б Польща, Литва, Латвія, Естонія та низка інших держав. Дмитро Кулеба підкреслив, що відповідний указ країни-агресорки мав на меті відновити її вплив на території, які раніше входили до СРСР.