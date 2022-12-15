Patriot для Украины: Кулеба намекнул на хорошие новости из США после разговора Зеленского и Байдена

Украина надеется получить у США современные системы ПВО Patriot. Тема поставок Украине этих зенитных ракетных систем могла сдвинуться после предварительного разговора Владимира Зеленского с Джо Байденом.

Об этом намекнул глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. Комментируя вопрос поставок Украины Patriot, Кулеба сказал, что располагает информацией, но призвал оставить Белому дому право обнародовать ее.

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Украина начала говорить о Patriot с 2021 года

"Patriot – это одна из самых сложных историй, с которой всей дипломатической команде президента Зеленского приходилось иметь дело", – сказал Кулеба.

Он заявил, что разговор между Зеленским и Байденом, который состоялась ночью 12 декабря, был Patriot'ическим. Именно так Кулеба намекнул на ПВО Patriot.

Во-первых, последний разговор между президентами Владимиром Зеленским и Джо Байденом был действительно Patriot'ическим, а во-вторых, ничего невозможного не бывает. Все невозможно возможно, если тщательно над этим работать,

– сказал министр.

Он также отметил, что всегда следует ожидать официальных уведомлений. "То, что они рано или поздно будут, я в этом сомнений не имею", – добавил Кулеба.

В то же время глава МИД Украины отказался комментировать сообщение CNN, в котором говорилось, что США могут передать Украине Patriot.

"Я сказал то, что я сказал, но хочу вас заверить, что каждый украинец, который будет смотреть или читать наше интервью, должен знать: какой бы сложной ни казалась задача, сколько бы времени она ни требовала, но если Украина начнет над этим работать, так она в конце концов достигнет своего", – заявил Кулеба.

Он подчеркнул, что украинские дипломаты начали говорить с США о Patriot весной 2021, когда глава ОП Андрей Ермак озвучил эту тему.

"Это очень длинная история. Когда-то я опишу ее в деталях, но все над ней работали очень много, и то, что я сказал о разговоре двух президентов, это собственно мое ключевое сообщение по состоянию на данный момент", – резюмировал министр.

Что известно о передаче Украине системы Patriot