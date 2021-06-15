Кулеба рассказал, чего Украина ждет от Байдена на встрече с Путиным

Дмитрий Кулеба рассказал, каких слов ждет от президента США Джо Байдена главе Кремля Владимиру Путину. Он подчеркнул, что надеется на то, что американский политик заявит, что находится на стороне Украины.

Детали от Кулебы

США могут кардинально повлиять на мирный процесс между Украиной и Россией. Об этом министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил в интервью немецкому изданию.

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Мы ожидаем, что Байден скажет Путину, что США на стороне Украины и сделают все для восстановления суверенитета и территориальной целостности нашего государства,

– сказал чиновник.

По его словам, когда Россия осознает, что США настроены серьезно, то займет конструктивную позицию и пойдет на более существенные уступки.

Кстати, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявлял, что Байден готовит Путину "довольно жесткие послания".

Главное о встрече Байдена и Путина

Президенты встретятся в 14:00 16 июня в женевской вилле La Grange. Их разговор будет состоять из 3 частей. На встрече будут присутствовать госсекретарь США Энтони Блинкен, министр иностранных дел России Сергей Лавров и другие чиновники. По словам помощника Путина, формат тет-а-тет пока не планируют.

Политики обсудят стратегическую стабильность, пандемию, Украину, кибербезопасность, экономику и другие актуальные вопросы.

После встречи президенты не дадут совместную пресс-конференцию. Они пообщаются с журналистами отдельно.​

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