Четкий сигнал на болота – вас никто не боится, – Кулеба рассказал детали о разговоре Зеленского
Источник:Дмитрий Кулеба
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба рассказал об итогах встречи Джо Байдена и Владимира Зеленского в Киеве. Кулеба заявил, что президенты США и Украины довольны визитом, который можно называть победой и четким сигналом Кремлю.
По словам Кулеба, можно предположить, что официальный визит Байдена в Киев закончился. Министр отметил "максимально доверительную и душевную" атмосферу встречи.
Смотрите также Байден в Киеве: все, что известно о визите президента США в Украину
Визит Байдена – победа украинского народа, – Кулеба.
"Этот визит - победа украинского народа и президента Зеленского. Он осуществлен вопреки всему ради победы Украины и всего свободного мира. Четкий сигнал на болота – вас никто не боится!", – написал Кулеба.
Кулеба сообщил, что в последующие дни снова отправляется в заграничные поездки – в Брюссель, Гаагу и Нью-Йорк.
21 февраля в Брюсселе состоится первая трехсторонняя встреча Украина-ЕС-НАТО для координации усилий по оружию, тренировкам, увеличению объемов работы оборонной промышленности.
В Гааге, по словам Кулебы, тоже планируются переговоры по оружию, ответственности, членству Украины в ЕС и участие в мероприятиях к годовщине начала большой войны. Поездка в Нью-Йорк связана с Генассамблеей и Советом безопасности ООН.
"Это будет о коалиции в поддержку Украины, Формуле мира Зеленского, а также других важных решениях", – отметил Кулеба.
Визит Байдена в Киев: главное
- Джо Байден впервые в должности президента США посетил Украину, совершив неанонсированный визит. Лидер США объявил о новом пакете военной помощи Украине на 500 миллионов долларов. Кроме того, Байден сообщил, что вскоре будут расширены санкции против России.
- Владимир Зеленский назвал переговоры с президентом США "плодотворными" и "очень важными". Глава государства сказал, что результаты переговоров отразятся на поле боя.
- По его словам, предметом обсуждения было оружие дальнего действия, а также дополнительное вооружение, которое еще не было поставлено.