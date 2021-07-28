Реальность требует, – Кулеба рассказал, какой будет гуманитарная помощь для Литвы

Правительство 28 июля одобрило проект указа президента Владимира Зеленского оказать гуманитарную помощь Литве. Причиной является то, что Литва столкнулась с миграционным кризисом.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба отметил, что не вспоминает такого, что гуманитарную помощь кто-то оказывал в виде колючей проволоки. Причиной является Александр Лукашенко, который решил отомстить Литве и провоцирует поток беженцев из Азии, Африки и Ближнего Востока.

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"Реальность требует именно такой дружеской помощи. Масштаб беды таков: с 1 января по 27 июля на литовско-белорусской границе задержали 2 839 нелегальных мигрантов. Это в 35 раз превышает показатель 2020 года", – написал Кулеба.

Определяют объемы помощи

Литва начала срочно укреплять границу, однако на прошлой неделе оказалось, что не хватает колючей проволоки. Кулеба отметил, что пообщался с министром иностранных дел Литвы Габриэлиусом Ландсбергисом, а впоследствии быстро получил положительное решение от правительства Украины.

"Конкретные объемы прорабатываем сейчас по дипломатическим каналам с литовской стороной, потому что есть технические нюансы. Символично, что это произошло именно в первую годовщину основания "Люблинского треугольника". Мы с Литвой союзники и всегда будем стоять рядом друг с другом в успехах и сложных ситуациях", – подчеркнул Кулеба.

Что известно о ситуации на границе Беларуси и Литвы

Парламент Литвы 13 июля принял резолюцию, в которой называет рост нелегальной миграции гибридной агрессией Беларуси.

26 июля нелегальные мигранты из Ирака, которых задержали, начали бунт.

Литовское Министерство внутренних дел предлагало объявить чрезвычайное положение на границе с Беларусью. Однако президент Гитанас Науседа отметил, что в этом пока нет нужды.