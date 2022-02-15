Кулеба сказал, когда поверит в заявление России об отводе войск
Дмитрий Кулеба прокомментировал заявление России относительно отвода войск от границы Украины. Глава МИД Украины объяснил, когда поверит в слова Кремля.
24 канал сообщает, что соответствующее заявление Дмитрий Кулеба сделал во время брифинга 15 февраля. В частности министр иностранных дел Украины выходит на брифинги из-за агрессии России против нашего государства.
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Кулеба отреагировал на очередное заявление Кремля
Дмитрий Кулеба заявил, что Россия создала в Европе безопасностный кризис. Министр сказал, что сейчас "речь идет о безопасности мира".
Министр ответил на вопрос относительно заявления России о якобы отводе войск.
Поэтому у нас есть правило: не услышим и тогда поверим, а увидим – тогда поверим. Увидим отвод – поверим в деэскалацию,
– сказал глава МИД.
В то же время Кулеба считает, что Украине вместе с партнерами "удалось сдержать Россию от какого-либо дальнейшего обострения".
Глава МИД также заявил, что безопасностная ситуация напряженная, но полностью контролируемая. Так как дипломатия продолжает работать.
Кратко о последних дипломатических усилиях для деэскалации ситуации
- 15 февраля три президента Украины – Леонид Кравчук, Леонид Кучма, Виктор Ющенко – в обращении призывают подписантов Будапештского меморандума доказать, что документ "не был простым обманом".
- В этот же день Дмитрий Кулеба заявил, что ОБСЕ применила инструментарий раннего предупреждения конфликтов. В частности в третий раз в истории генсекретарь адресовала всем главам делегаций государств-участников специальное письмо, в котором привлекается внимание Постоянного совета ОБСЕ к росту напряжения и риска эскалации ситуации.
- Верховная Рада обратилась к ООН, а также другим международным организациям для деэскалации Россией безопасностной ситуации вокруг Украины.
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