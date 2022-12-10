После войны у Украины будет самая мощная армия в Европе, – Кулеба

10 декабря 2022, 18:12
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Источник:

пресс-служба МИД Украины

Украинская армия ошеломляет своими успехами и силой весь мир. ВСУ очень мощные, и это не исчезнет никогда, а наоборот – усилится еще больше.

Кулеба заявил, что ВСУ будут самыми мощными в Европе

Так, после победы в развязанной Россией войне у Украины будут самые мощные вооруженные силы в Европе. Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

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Будущее евроатлантической безопасности сейчас решается на поле боя в Украине. После войны наше государство будет иметь одну из самых мощных армий мира, самую мощную армию Европы, если учитывать боевой опыт и морально-психологическое состояние, военное оборудование,
– отметил Кулеба.

Он подчеркнул, что со стороны НАТО было бы глупо не взять в состав такого мощного контрибутора безопасности.

По словам Кулебы, в широком смысле восточная граница Украины уже является восточной границей евроатлантического пространства. И членство в НАТО станет только юридическим признанием этого факта. Глава украинского МИД не сомневается в том, что это произойдет.

Обращение Кулебы к тем, кто не верит в победу Украины

Еще остались те, кто до сих пор не верит в победу нашего государства. Министр иностранных дел обратился к политикам, экспертам, СМИ и научным кругам за рубежом, и подчеркнул, что Украина на пути к победе.

Дмитрий Кулеба отметил, что некоторым "трудно представить украинскую победу". Однако мы на пути к ней. И лучше уж сейчас готовиться к поражению России.

Кроме того, в эксклюзивном интервью 24 каналу глава МИД Эстонии подчеркнул: "Если результаты войны будут неопределенными, то это будет означать, что никто в Европе не будет чувствовать себя в безопасности". Урмас Рейнсалу подчеркнул, что победа нашего государства должна быть безоговорочной, а все оккупированные Россией территории должны быть освобождены.

Автор: Марта Касіянчук