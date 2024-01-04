Помощь от союзников: что означают слова Кулебы об отсутствии "плана Б"

В интервью CNN министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что у Украины нет "плана Б", если Запад не будет предоставлять оружие. А значит, наша страна уверена в "плане А" и будет бороться с имеющимися ресурсами.

Этот тезис можно трактовать с двух позиций. Об этом 24 Каналу отметил политолог-международник Руслан Осипенко.

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"Это нормальный посыл", – сказал политолог-международник.

Для ускорения принятия решений

По словам Руслана Осипенко, заявление Дмитрия Кулебы можно трактовать как посыл, мол, "не нужно бояться Трампа и с ним можно работать". С другой стороны, слова об отсутствии "плана Б" могут быть направлены к конгрессменам, которые согласовывают финансовую и военную помощь Украине.

"Мол, у нас нет "запасного парашюта", расчет на вас, как лидеров США, лидеров Альянса, которые пообещали нам помощь и стоять вместе с нами бок о бок до конца, до победы, поэтому мы надеемся на вас. Это для ускорение принятия решения, чтобы они поняли, что больше ни на кого мы не рассчитываем, как на них", – объяснил политолог.

Вместе с этим Путин, обстреливая территории Украины, подталкивает быстрее и эффективнее принимать решения о помощи Украине даже тех, кто имел нейтральную позицию или колебался. Российский диктатор ясно продемонстрировал миру, что его слова не соответствуют действиям.

"Сейчас бешеное давление на Шольца, который медлит с оказанием дальнобойных ракет Taurus. И такое давление будет оказываться на других политиков, потому что увидели, как действует Путин – он просто уничтожает гражданское население и гражданские объекты. Поэтому это будет стимулировать предоставление, продолжение и даже усиление военной помощи", – объяснил Осипенко.

Что заявил Кулеба: основное