Кулеба заверил, что Украина не может иметь никаких отношений с "Талибаном"

Может ли Украина установить дипломатические отношения с новой властью в Афганистане – талибами? На этот вопрос в эфире одного из украинских телеканалов ответил глава МИД Дмитрий Кулеба.

Он убедительно заявил, что таких отношений "нет и быть не может". Правительство Украины контактирует с талибами только для обеспечения безопасности украинских граждан в Афганистане.

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Отношений Украины с талибами "нет и быть не может"

Украина не имеет сейчас и не может иметь впоследствии любых отношений с движением "Талибан". В этом заверил глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Причина тому проста: "Талибан" признан большинством стран как террористическая организация.

Однако украинский МИД контактирует с талибами в рамках рабочих каналов – для решения вопросов, связанных с обеспечением безопасности украинцев, которые все еще находятся в Афганистане.

Как уточнил министр, эти контакты "никоим образом не свидетельствуют об их (талибов – 24 канал) международном признании".

Контролируют ли талибы аэропорт Кабула и продолжит ли Украина эвакуацию оттуда людей

Глава МИД сообщил, что пока нет четкого понимания, будут ли контролировать аэропорт Кабула талибы. Например, в этот же день, 27 августа, появилась информация, что аэропорт могут передать под контроль Турции.

Как бы там ни было, Украина не планирует заканчивать эвакуацию, когда иностранные войска покинут Афганистан.

Если для вывоза людей после 31 августа нужно будет договариваться с "Талибаном" – так и будет, если со странами-посредниками – пусть и так.

Эвакуация украинцев, напомним, пока состоялась тремя рейсами:

Первый – 16 августа. Вывезли 8 украинцев и 72 иностранцев.

Второй – 22 августа. На борту были 31 гражданин Украины и 52 иностранцев.

Третий – 23 августа. Прилетели в Киев 103 человека.

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