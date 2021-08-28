Кулеба заверил, что Украина не может иметь никаких отношений с "Талибаном"

28 августа 2021 , 04:10
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Источник:

24 канал

Может ли Украина установить дипломатические отношения с новой властью в Афганистане – талибами? На этот вопрос в эфире одного из украинских телеканалов ответил глава МИД Дмитрий Кулеба.

Он убедительно заявил, что таких отношений "нет и быть не может". Правительство Украины контактирует с талибами только для обеспечения безопасности украинских граждан в Афганистане.

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Отношений Украины с талибами "нет и быть не может"

Украина не имеет сейчас и не может иметь впоследствии любых отношений с движением "Талибан". В этом заверил глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

  • Причина тому проста: "Талибан" признан большинством стран как террористическая организация.

Однако украинский МИД контактирует с талибами в рамках рабочих каналов – для решения вопросов, связанных с обеспечением безопасности украинцев, которые все еще находятся в Афганистане.

  • Как уточнил министр, эти контакты "никоим образом не свидетельствуют об их (талибов – 24 канал) международном признании".

Контролируют ли талибы аэропорт Кабула и продолжит ли Украина эвакуацию оттуда людей

Глава МИД сообщил, что пока нет четкого понимания, будут ли контролировать аэропорт Кабула талибы. Например, в этот же день, 27 августа, появилась информация, что аэропорт могут передать под контроль Турции.

  • Как бы там ни было, Украина не планирует заканчивать эвакуацию, когда иностранные войска покинут Афганистан.

Если для вывоза людей после 31 августа нужно будет договариваться с "Талибаном" – так и будет, если со странами-посредниками – пусть и так.

Эвакуация украинцев, напомним, пока состоялась тремя рейсами: 

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Автор: Олесь Друкач