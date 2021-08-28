Кулеба заверил, что Украина не может иметь никаких отношений с "Талибаном"
Источник:24 канал
Может ли Украина установить дипломатические отношения с новой властью в Афганистане – талибами? На этот вопрос в эфире одного из украинских телеканалов ответил глава МИД Дмитрий Кулеба.
Он убедительно заявил, что таких отношений "нет и быть не может". Правительство Украины контактирует с талибами только для обеспечения безопасности украинских граждан в Афганистане.
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Отношений Украины с талибами "нет и быть не может"
Украина не имеет сейчас и не может иметь впоследствии любых отношений с движением "Талибан". В этом заверил глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
- Причина тому проста: "Талибан" признан большинством стран как террористическая организация.
Однако украинский МИД контактирует с талибами в рамках рабочих каналов – для решения вопросов, связанных с обеспечением безопасности украинцев, которые все еще находятся в Афганистане.
- Как уточнил министр, эти контакты "никоим образом не свидетельствуют об их (талибов – 24 канал) международном признании".
Контролируют ли талибы аэропорт Кабула и продолжит ли Украина эвакуацию оттуда людей
Глава МИД сообщил, что пока нет четкого понимания, будут ли контролировать аэропорт Кабула талибы. Например, в этот же день, 27 августа, появилась информация, что аэропорт могут передать под контроль Турции.
- Как бы там ни было, Украина не планирует заканчивать эвакуацию, когда иностранные войска покинут Афганистан.
Если для вывоза людей после 31 августа нужно будет договариваться с "Талибаном" – так и будет, если со странами-посредниками – пусть и так.
Эвакуация украинцев, напомним, пока состоялась тремя рейсами:
- Первый – 16 августа. Вывезли 8 украинцев и 72 иностранцев.
- Второй – 22 августа. На борту были 31 гражданин Украины и 52 иностранцев.
- Третий – 23 августа. Прилетели в Киев 103 человека.
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