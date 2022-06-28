Кульминация конфликта, – херсонский активист рассказал о похищении мэра Колыхаева

Российские захватчики похитили и вывезли в неизвестном направлении мэра Херсона Игоря Колыхаева. Некоторые чиновники считают, что это не случайно оккупанты сделали именно сейчас. К тому же, накануне Колыхаев конфликтовал с Геннадием Лагутой.

Об этом 24 каналу рассказал херсонский активист Владимир Молчанов. Он рассказал детали о работе Колыхаева во время оккупации Херсона.

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По его словам, накануне глава областной военной администрации Геннадий Лагута посоветовал мэру Игорю Колыхаеву выехать из города. На что тот возмутился и "порвал связи" с Лагутой.

Сейчас произошедшее (похищение мэра) – это кульминация этого конфликта. Как сказал советник Лагуты Сергей Хлань, это попытка "усидеть на двух стульях",

– говорит активист.

Однако Молчанов отметил, что нет никаких свидетельств о том, что Колыхаев сотрудничал с оккупантами. "Но могу сказать, что Колыхаев, находясь в окружении оккупантов, не мог полноценно управлять городом", – объяснил активист.

Отметим, что советник главы Херсонской ОВА и депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань написал пост в соцсети о "двух стульях мэра Колыхаева".

Он рассказал факты о работе Колыхаева во время оккупации:

Из государственного бюджета, из наших налогов Игорем Колыхаевым включались фонтаны, как раз ко дню России, высаживались цветы в оккупированном Херсоне. Создавалась картинка привычной жизни.

Сам Колыхаев писал посты, что он за мир и за Херсон. Таким образом, за несколько месяцев оккупации, пока не нужно было согласование председателя ОВА, потратилось 2/3 годового бюджета города.

И поскольку с 1 июля оккупанты заставляют коммунальные предприятия переходить на рубли, а работников оформлять российские паспорта, "Колыхаев должен определяться – он продолжает работать с становящимися российскими коммунальными предприятиями или отказывается".

По словам Хланя, за 3 дня до "перехода коммунальных предприятий" Игоря Колыхаева похитили. Остается только ждать, что будет дальше.

Херсонский активист подтвердил, что все перечисленные в посте факты являются правдой. И колебаев подвергался за это постоянной критике.

Но здесь трудно сказать, то ли это приспособление под оккупантов, или это его сознательная позиция. Он и раньше был таким сторонником благоустройства в городе. Так, Колыхаев включал фонтаны на день России, хотя он мог организовать техническую невозможность этого перед оккупантами,

– заявил Молчанов.

Однако активист также не понимает, почему Лагута, если Колыхаев не хотел уезжать, не назначил другого председателя Херсонской городской военной администрации.

К слову, у Игоря Колыхаева была четкая проукраинская позиция. Мэр Херсона за несколько часов до штурма города россиянами рассказывал, что горожане готовы встречать незваных гостей. Тогда 1 марта он также отметил, что Херсон выстоит, будет оставаться украинским городом, а его жители не пойдут на сотрудничество с оккупантами.

Уже через неделю Игорь Колыхаев доносил соответствующий месседж до самих захватчиков. Он подчеркивал, что Херсон, уже временно оккупированный на тот момент – часть Украины.

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