Закатаны под асфальт: культурное и историческое наследие как жертва оккупантов в Крыму

Оккупировав Крымский полуостров в 2014 году, Российская Федерация получила контроль над всеми объектами культурного наследия Украины в Крыму. В фактическое владение оккупантов попали в том числе и археологические памятники, которые находятся на территории АР Крым и города Севастополя.

При строительстве разного рода инфраструктурных объектов оккупантов в Крыму РФ, грубо нарушая нормы международного гуманитарного права, осуществляет фактическое раскрытие памятников археологического наследия и выемку из них археологических артефактов. Имеют место незаконные раскопки, повреждения и уничтожения объектов археологического наследия Украины в Крыму.

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Данная статья посвящена проблемам присвоения, повреждения и уничтожения отдельных объектов археологического наследия Украины, которые имели место во время строительства оккупационными властями автомобильной дороги "Керчь – Феодосия – Белогорск – Симферополь – Бахчисарай – Севастополь", так называемой трассы "Таврида".

Россия – нарушитель

В соответствии с частью второй статьи 17 Закона Украины от 08.06.2000 г. № 1805-III "Об охране культурного наследия" все памятники археологии, в том числе те, которые находятся под водой, включая движимые предметы, являются государственной собственностью.

По всем нормам и стандартам ведения войны государству-оккупанту, которое заняло территорию иного государства, категорически запрещено уничтожать культурные ценности, исторические памятники, места отправления культовых обрядов и объекты, которые составляют культурное или духовное наследие народов, а также использовать их с целью достижения успеха в боевых действиях.

В частности, данное положение закреплено в Гаагских конвенциях 1954 года, в статье 16 II Дополнительного протокола 1977 року к Женевским конвенциям 1949 года.

Статья 8(2)(b)(ix) Римского статута определяет факт повреждения и уничтожения культурных памятников как военное преступление.

Однако, сразу после оккупации Крымского полуострова Российская Федерация начала свое наступление на культурное наследие Украины в Крыму и без разрешения Украины организовала и через сеть научных учреждений Российской Федерации незаконно произвела археологические раскопки, присвоила археологические ценности, присвоила и уничтожила памятники археологического наследия Украины.

Грабители под маской археологов

Противоправные действия так называемых археологов Российской Федерации в Крыму исключают возможность контроля со стороны не только государства-суверена Украины, но и международного сообщества.

Особенно ярко нарушения международного гуманитарного права проявились во время реализации больших инфраструктурных проектов.

Так, во время строительства "трассы Таврида" (автомобильная дорога "Керчь – Феодосия – Белогорск – Симферополь – Бахчисарай – Севастополь"), общая протяженность которой составляет 253,5 километра, так называемая археологическая деятельность проводились в период 2017 – 2018 годов на участке общей длиной чуть менее 300 километров.

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Незаконную археологическую деятельность проводили сотрудники 4 институтов археологического профиля Российской Федерации под научно-методическим руководством Российской академии наук: Института археологии РАН, Института истории материальной культуры РАН, Института археологии и этнографии Сибирского отделения РАН и "Института археологии Крыма РАН". К незаконной археологической деятельности привлекались и представители иных научных учреждений Российской Федерации.

Непосредственно незаконные археологические раскопки производились на площади более 90 гектар. По их результатам уничтожено более 90 археологических памятников различных эпох. Описание объектов, место их расположения представлено на карте.

Карта основных археологических памятников Украины, разрушенных во время строительства "трассы Таврида" в 2017 – 2018 годов (по информации Института археологии Российской академии наук)

Грабеж средь белого дня

На момент проведения строительных работ автомобильной дороги по маршруту "Керчь – Феодосия – Белогорск – Симферополь – Бахчисарай – Севастополь" (впрочем, как и на сегодняшний момент) ни Украина, ни международные организации осуществлять прямой мониторинг качества археологических исследований возможности не имели.

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В тоже время анализ данных, которые находятся в открытом доступе, позволил украинским исследователям выделить отдельные факты нарушений и сделать изложенные ниже выводы.

В соответствии с действующими в Российской Федерации строительными нормами во время строительства так называемой "трассы Таврида" изымалось большое количество грунта (для дорог І категории по 12 метров с каждой стороны дорожного покрытия), работы проводились широкими площадями. Выбранный Российской Федерацией маршрут и способ строительства трассы исключил возможность сохранить памятники археологического наследия Украины по маршруту строительства трассы.

Во время незаконных раскопок были выявлены сооружения, предназначенные для жилища и производственные комплексы. Раскопки проводились и на территориях отдельных захоронений и погребальных комплексов.

"Исследование" могильника римского времени Александровской Скалы 1, расположенного в 10 километрах северо-западнее города Керчь

В большинстве мест нахождения культурных памятников работы проводились до полного раскрытия/выкапывания объекта. Несогласованность действий строителей и лиц, производивших незаконные археологические раскопки, (коррекция прохождения трассы, выдача технического задания) несколько раз приводили к началу строительства на нераскрытых частях памятников. Например, некрополь Кырк-Азизлер был раскрыт на площади меньшей, чем площадь проведения строительных работ. А на городищи скифского времени Кермен-Бурун был раскрыт только посад – само городище попало под насыпь дорожного полотна.

Могильник и поселение Кырк-Азизлер. Фото с квадрокоптера, сделанное группой российских археологов

Раскопки проводились поспешно, лицами, которые не имеют достаточного опыта работы с крымским материалом, в крайне ограниченные сроки, которые по словам украинских экспертов не позволяют надлежащим образом изучить исследуемый объект. Атрибуция артефактов осуществлялась не в соответствии общепринятыми в научной среде правилами.

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Общее количество артефактов, которые являются объектами собственности Украины, изъятых во время незаконных раскопок во время строительства так называемой трассы Таврида не известно. По словам одного из руководителей незаконных раскопок только в районе восьмого участка так называемой трассы Таврида на могильнике Киль-Дере под Инкерманом с места раскопок было извлечено более одной тысячи артефактов.

Ученые Украины полагают, что большая часть предметов археологического наследия Украины вывозится Российской Федерацией из Крыма для того, чтоб в дальнейшем передать в коллекции российских музеев.

Вице-президент Российской академии наук, директор Института археологии РАН не скрывает, и прямо подтверждает факт перемещения предметов археологического наследия Украины из Крыма в Российскую Федерацию и противоправного присвоения собственности Украины научными учреждениями Российской Федерации: "Материалы раскопок в Крыму стали важнейшей составляющей двух крупнейших археологических собраний России — Государственного Эрмитажа и Государственного исторического музея".

Как остановить преступников

Как видим — Российская Федерация игнорирует любые нормы и принципы, установленные международным правом и в дальнейшем проводит свою государственную политику, которая вызывает много вреда для культурного наследия Украины и Крыма в частности.

В связи с противоправной деятельностью указанных учреждений науки Российской Федерации и их сотрудников, которая наносит ущерб национальным интересам Украины Указами Президента Украины в 2019 и 2020 годах по Института археологии РАН, Института истории материальной культуры РАН, "Института археологии Крыма РАН", а также отдельных их сотрудников и других ученых Российской Федерации применены персональные экономические и другие ограничительные меры (санкции).

Как Россия грабит украинское культурное наследие:

Непризнание Российской Федерацией факта оккупации Крымского полуострова и, соответственно, действия норм международного гуманитарного права и международного права о защите культурного наследия, как фотобумага, проявляет тенденцию продолжение в дальнейшем грубого и существенного нарушения Российской Федерацией прав Украины как безусловного владельца объектов культурного наследия в Крыму.

Для того чтобы остановить Российскую Федерацию и прекратить дальнейшее совершение преступлений против культурного наследия Украины в Крыму необходимо не менее должным образом расследовать абсолютно все факты посягательств на объекты культурного наследия, выявлять и обнародовать нарушения как международного права, так и национального, устанавливать виновных лиц, привлечь их к уголовной ответственности.

Активное сотрудничество нашего государства с международными партнерами, привлечение их к противодействию Российской Федерации, освещение противоправной деятельности русского как политической, так и научного сообщества, обнародование конкретных фамилий лиц, ответственные за уничтожение/повреждение нашего культурного наследия, должно сделать таких лиц (как физических так и юридических) токсичными для любой цивилизованной страны мира.

Авторы: Сергей Мокренюк, Дарина Подгорная, Николай Киккас – ОО "Региональный центр прав человека"