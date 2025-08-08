Любовь Шипилюк – бандуристка, резидентка "Культурных сил", оператор БПЛА. Ей всего 19 лет, но она уже осуществила почти 500 концертов на фронте для украинских военных. Именно такая деятельность дала ей толчок приобщиться к добровольцам.

Девушка признается: ей страшно погибнуть как минимум из-за того, что у нее еще даже нет детей. Ей больно от того, что погибают прекрасные украинцы, которые не оставляют после себя потомков.

В подкасте "Воин воли" эксклюзивно для 24 Канала Любовь Шипилюк откровенно поделилась, чем занимается на фронте и как восприняли ее новую деятельность родители, для которых она все еще ребенок.

Как стала бандуристкой?

Сначала я хочу поговорить с тобой по поводу бандуры и того, как ты к этому пришла.

Да, я бандуристка и это основное, чем я занимаюсь в жизни. Основное, что я умею, что мне нравится – то, что я очень люблю. Это шло с детства, я в 7 лет пошла в музыкальную школу. Я считаю, что бандура меня выбрала, а не я ее, потому что я до того даже не знала, что это за инструмент.

Это так как будто звезды сошлись. Я ходила в музыкальную школу, родители меня привели. Там первый год, как появилась преподавательница бандуры, она просто мне показала этот инструмент. Я как ребенок среагировала: "Ой, такое что-то большое, белое, красивое". Пальчиком попробовала, мне понравилось.

У меня спросили: "Будешь ходить?". Я сказала, что буду. И так оно как-то сложилось. Я считаю, что именно бандура меня выбрала, чтобы я на ней играла – это такая судьба.

Что для тебя вообще бандура? Потому что ты так говорила, что это какая-то твоя миссия. Я так понимаю, что для тебя это не просто инструмент.

Это способ самовыражения прежде всего. Но бандуру я воспринимаю как свою подругу, наверное, я ее персонифицирую. Делаю ее какой-то личностью. Ее зовут Рут. Это с иврита, кажется, переводится как спутница по жизни. Оно действительно так и есть, что она постоянно со мной и очень много дала возможностей в жизни, познакомила с классными людьми.

Я чувствую, что это то, что я хочу делать всю свою жизнь. Я по крайней мере стараюсь, но сейчас, если честно, стало немного меньше музыки в моей жизни, к сожалению. Это немного грустно, но я уверена, что к этому вернусь точно.

Интервью с Любовью Шипилюк: смотрите видео

Концерты в зоне боевых действий

Ты начала ездить с концертами к военным в зону боевых действий. Как ты с ними познакомилась и почему решила ездить туда?

Прежде всего я хотела быть чем-то полезной, как-то помогать непосредственно своими ручками, своим присутствием. Честно говоря, я просто хотела что-то сделать в этой войне.

Думаю, вот она скоро закончится – я еще так тогда думала – а что я сделала? Что я буду своим детям рассказывать? Хотела как-то помочь.

Вот так случилось, что я где-то в социальных сетях увидела, что есть такой "Культурный десант". Увидела то, что они делают, послушала. Очень хотела быть частью того. Подалась через Google-форму у них на сайте. Я думала, что меня точно не возьмут, но надо попробовать, как минимум.

Мне было на тот момент 17 лет, я никогда не была в зоне боевых действий. Это для меня было очень страшно. Я была суперуверенна в том, что я делаю, куда я хочу ехать. Я советовалась с родителями. Мне через два месяца ответили из "Культурного десанта", что я могу поехать с ними на Херсонское направление поработать.

Там как раз взорвали Каховскую ГЭС. У меня были мысли: "Ого, Херсон, все, сейчас там наверное все затоплено, я там буду плавать с инструментом". Ну, я себя накрутила, что это будет что-то типа такого. Советовалась с родителями, и они сказали: "Ну нет, Люба, куда ты едешь, мы тебя не пускаем. Будет 18 – делай что хочешь".

Я их послушала на тот момент, потому что, видимо, я не была внутренне готова. Я чувствовала, что они же за меня отвечают, надо слушать родителей до 18 лет.

Я не поехала тогда в ту поездку. Но, как только мне стукнуло 18 лет, через две недели я уже была в Донецкой области.

Это такой опыт и поездка, которая вот просто изменила мое мировосприятие. Она очень дорога для меня, для моего сердца. Я ее так берегу. Берегу в памяти тех людей, которых я встретила.

После этой недели – всего одной недели, которую я провела на Донетчине – я поняла, что я не хочу в Киев возвращаться. Думала, как мне так сделать, чтобы чаще приезжать, чтобы еще как-то больше быть приобщенной, чем-то помогать.

Я работала дальше с "Культурным десантом". То есть после этой поездки я решила, что каждый месяц я буду приезжать раз в неделю на какое-то направление работать. Я не могла больше, потому что я была студенткой на тот момент, на четвертом курсе, надо было завершить обучение. Хотя, честно, я думала бросить. Но хорошо, что закончила и есть диплом. Я ездила раз в месяц на Харьковское направление, на Юг, Запорожье



Выступления для военных / Инстаграм Любови Шипилюк

О реакции военных на музыку

Насколько, когда ты ездила к военным, важно для них услышать украинскую песню? Потому что часто говорят: "Что те концерты – кому они там нужны?".

Сто раз такое слышала, если честно. И даже когда рассказываю знакомым своим военным, что я таким занималась или занимаюсь, они такие: "Да концерты, ну зачем на войне их надо, у нас тут война, воюем и все".

Но на самом деле я убедилась в абсолютно противоположном в первой же поездке. Просто увидев глаза этих военных, услышав потом слова благодарности или даже просто молча почувствовав эти объятия. Это очень эмоциональная вещь.

Представим, мне 18 лет, среднестатистический возраст нашей армии – это 40-50 лет. Такие мужчины, как мой папа. Такие дяди. К ним приезжает девочка 18 лет с бандурой и говорит: "Все, ребята, в Украину. Нам нет пути назад. Вспомните всех тех людей, которые боролись за украинскую государственность, когда ее вообще не существовало. Их там не поддерживал никто в этом мире, они были сами, но что они сделали, какой их вклад. А сейчас у нас есть поддержка всего мира".

Сейчас для меня даже это немножко смешно, но я с такими глазами, которые горят, это рассказывала. Говорила: "Да вы знаете, какие мы классные, да? Что у нас есть то, у нас есть другое, а какие у нас песни". Эти такие здоровые дяди, даже, может, если я что-то не так говорила, не могут мне никак возразить. Потому что я для них как дочь была, которая пришла им и рассказывала, как надо бороться и за что мы это делаем.

Их это веселило, я думаю, в определенной степени. Их это поддерживало. Я доставала этот инструмент, бандуру, 80% военных никогда вживую не слышали бандуру. Хотя это наш национальный инструмент, но они видели там его впервые. И всегда такие глаза, как у детей, просто разбегаются. Спрашивали, а сколько струн, а как на нем играть.

Я всегда играла украинские песни: народные, казацкие, повстанческие, Ивасюка играла, и свои авторские. У них очень часто были слезы на глазах, потому что музыка может прикоснуться к тем сокровенных тайникам души, слово или другой вид искусства сделать так не может.

Бандура действительно какая-то магическая. Для меня ее звук, я такое слышала от военных, которые мне это говорили, что это будто какой-то зов предков из прошлого. Что-то происходит с тобой, что ты не можешь объяснить. Оно тебя как-то в мгновении ока завораживает.

Я уверена, что бандура – это в какой-то мере душа нашего народа. Потому что, вот, например, кобзари и бандуристы – это же вообще странствующие музыканты, которые много-много лет назад ходили от села к селу, от хаты к хате, разносили людям вести, новости, что случалось на наших землях.

Именно среди казацкого общества их очень уважали и почитали. А они составляли об их подвигах и походах эти думы. Сейчас это называется дума, а тогда это были казацкие псалмы и невольничьи плачи.

Я как бы держу эту традицию, потому что кобзари и бандуристы постоянно были рядом с войском того времени, казаками.

Сейчас я чувствую, что я, как бандуристка, должна быть рядом с нашим войском и поддерживать его таким образом. Это же такая историческая ниточка, которая объединяет.

Невольничьи плачи – это думы, в которых описывается, какие были казаки в неволе, в турецком плену. Сейчас, когда я читаю эти тексты, у меня есть такая книжечка, сборник дум, до меня дошло, о чем там говорится: как им трудно в этих кандалах, как они хотят на волю, как они хотят домой, услышать родной дом, язык.

Я понимаю, что сейчас ребята, которые в плену, так же чувствуют. То же самое происходит в нашем современном мире. Это ненормально, это не по-человечески. Хуже нет, чем быть в кандалах и не иметь возможности ничего сделать.

Поэтому это опять же напоминание за наших ребят, которые сейчас в российском плену.

Ты ждешь кого-то из плена?

Я всех жду. Близких нет сейчас в плену. Но у нас одна нация. Нет чужих людей. И очень хочется, чтобы все были здоровы и чтобы все были дома.



Любовь Шипилюк играет на бандуре / Фото из инстаграма девушки

Отказалась от мечты, чтобы присоединиться к армии

Ты рассказываешь о музыке и бандуре. О том, насколько важный путь ты преодолеваешь с бандурой. Ты могла бы в дальнейшем заниматься культурой во время войны. Потому что это также большой вклад в будущее. Но почему ты, хрупкая и замечательная девушка, решила присоединиться добровольцем в армию как оператор БПЛА?

Постоянно в голове была мысль, что я должна это сделать. Музыки недостаточно. Я больше года была в "Культурном десанте". Каждый-каждый день у нас были по 2 – 3 выступления в день. То есть за этот год я приняла участие в более 500 выступлениях.

Это было изнурительно. И физически, и морально. Ты должна быть полностью сконцентрирована и головой, и мыслями на том, что ты делаешь. Что бы у тебя не было на душе, ты должна принести радость этим ребятам, поделиться теплом, подарить улыбку, поделиться теплом и любовью и поддержать их.

Когда я была в "Культурном десанте", то все равно готовилась к войску. Как-то внутри понимала, что это рано или поздно произойдет. И надо быть к этому готовой.

Я была в националистической организации от 3 штурмовой бригады "Центурия". Мы там учили тактику. Была огневая подготовка на деревянных автоматах. Эти все стойки; как передвигаться; копали окопы. Также учить тактическую медицину; минно-взрывное дело. Общее понимание специальностей в армии. Потом идеологическая подготовка. Узнавали, что такое азовское движение и о его фигурах.

Ходили на тренировки от "Азова" или 3 штурмовой бригады. У меня еще был незакрытый гештальт. Я хотела попробовать работать с дронами. Пошла учиться в одну школу. Поняла, что мне очень нравится. Это были именно крылья.

И я такая себе сказала: "Если пойду в армию, то хочу делать вот это". Так оно и произошло. Почему я из культурной среды перешла в добровольческое подразделение? Я чувствовала, что делаю недостаточно. Сначала внутреннее ощущение относительно того, делаю ли я достаточно, закрывалось. Но уже в течение года все меньше и меньше закрывалось.

Я понимаю, что, наверное, я была бы полезнее в культурной среде. Но морально не могу себе этого позволить, когда мои друзья и сверстники, которым по 18 – 19 лет, сейчас воюют. А чем как лучше их?

Я вообще с этой войной стала такая безэмоциональная, если честно. Меня очень трудно какие-то эмоции пробить. Сейчас я чувствую, что говорю. И мне реально через каждое слово хочется немного плакать.

Надо давать выходить эмоциям. Если отойти от разговора, когда мы снимали кино, да и вообще я не позволяла себе плакать. Мне казалось – если расплачусь, то не смогу себя больше собрать. Я так продержалась где-то года два. А потом меня очень сильно психологически накрыло. Ты могла не плакать где-то на прощании, но могла расплакаться дома из-за мелочи, из-за которой никогда бы не расплакалась. Поэтому, если хочешь плакать – плачь.

Давно не говорила о чем-то таком важном, реально. Делаешь на автомате, потому что знаешь, что должен делать. Стараюсь меньше думать, но когда задумываешься, то оно болит на самом деле.

До войны у меня была мечта поступить в университет Berkeley США. Я очень этого хотела. Учила английский. Готовилась. А тут началась война. И для меня это потеряло смысл.

Так случилось, что в прошлом году мне представилась возможность поехать в Штаты. Я там выступала в нескольких университетах. Я просто побыла среди молодежи, сверстников. Посмотрела на то, как они между собой общаются и ведут себя.

Я такая думаю: "А что со мной не так?". Понимаю, что война очень травмировала меня изнутри. Она началась, когда мне было 16 лет. И тут такой постоянно стресс на стрессе. И мои мечты, которые были раньше, потеряли для меня смысл.

Я посмотрела на этих подростков и поняла, что я точно этого сейчас не хочу. И не знаю, или когда-то еще захочу. Такой контраст. Люди погибают. Мои друзья, близкие. А здесь у людей все нормально. Они просто живут, отдыхают, ходят на вечеринки.

И это хорошо, но я бы не смогла находиться в такой среде. Не смогла бы быть где-то за границей, потому что все это мне очень болит. Хочется, чтобы война как можно быстрее закончилась нашей победой. Как минимум. А как максимум, то просто, чтобы Россия развалилась. Возможно, это единственный способ.

Мне кажется, что люди, которые причастны к этой войне, им всегда будет казаться, что они делают недостаточно. Им всегда будет хотеться делать больше, независимо от того, сколько всего они сделали. Сейчас передо мной 19-летняя девушка рассказывает, что она мало делает, поэтому решила, что должна присоединиться к армии.

Это на самом деле болит. Потому что я понимаю, сколько всего ты делала в плане культуры. Твое сердце сейчас успокоилось, когда ты присоединилась к армии?

Я хочу сделать маленькое уточнение. Я именно доброволец. Официально я не являюсь военнослужащей. Это разные понятия.

Понятно. Но это все равно войско, ты ездишь и работаешь там. Уже не на бандуре играешь.

Да. Но как-то внутренне все равно нет ощущения, что на 100% там. И это муляет внутри. Но хотя бы с чего-то начать.

На самом деле я очень счастлива в том, что я делаю сейчас. Мне очень нравится. Когда я там, то чувствую себя в своей тарелке. Мне очень нравятся люди, которые окружают. Я хотела бы работать в дальнейшем конкретно с ними. Но из-за некоторых обстоятельств у меня нет этой возможности. И это сдерживающий фактор.

Я очень счастлива, когда там. А еще счастливее, когда находим российские цели. И много. Тогда есть внутренняя радость. Мне нравится то, что делаю сейчас.

Ты думала о том, чтобы официально присоединиться к армии?

Я до сих пор об этом думаю. Каждый день такой вопрос. Возможно, я думаю практически. Мне 19 лет. Я девушка. Как ни крути, в армии много сексизма. Он есть. У меня еще нет водительских прав. Это тоже сдерживающий фактор. Как раз учусь на вождение.

Если я приду в армию, то уже должен быть водителем. Чтобы не чувствовать, что я чего-то не могу. Я уже как туда приду, то будет реальный боевой опыт. Я буду уметь летать на различных средствах. И это огромный плюс. Тогда я буду более ценной личностью, чем приду, ничего не умея. И там будут говорить: "Ой, девочка пришла. На войну хочет. И еще себе мужа найти".

Это вообще. Это худшее, что я слышала от гражданских. "Ты туда ездишь парня найти". А ничего, что у меня парень военный, с которым мы уже много лет вместе?

Обычно неприятности и грязь слышишь от гражданских. Не знаю, почему так.

Как родители восприняли новость о дочери-операторе БПЛА?

Есть разные гражданские, и многие из них не понимают, что такое иметь парня военного. Потому что это большая ответственность не только за себя, но и за человека, с которым ты хочешь связать жизнь. Надо быть готовым к тому, что, возможно, придется ждать его из плена, быть рядом, если он получит ранение. А у тебя кроме парня, кто-то еще из семьи воюет?

Моему папе уже 60 лет, он не на фронте. Из близких людей – только папа мужа моей сестры.

То есть по факту среди твоих близких на фронте никого нет, кроме парня. Как твои родители отнеслись к тому, что сначала в 18 лет ты ездила на фронт с "Культурным десантом", а позже присоединилась к подразделению БПЛА убивать россиян?

Когда я поехала впервые на фронт с "Культурным десантом", то я им просто не сказала об этом. Думаю, вернусь и скажу. Так и получилось.

Как приехала, сняла видео для мамы: "Привет, я в Донецкой области, здесь наши ребята". Когда вернулась домой, показала ей. У мамы был шок.

Но меня не остановить, когда я принимаю какие-то решения, чувствую себя взрослой, – я уже все знаю об этом мире, что мне надо делать, как жить.

Родители гордились мной, однако говорили, чтобы я сидела дома, училась, ведь мне надо делать именно это.

Это тихая гордость, когда родители гордятся, но они не могут это сказать, потому что боятся за твою жизнь.

Родители просто не умеют это выразить, но на самом деле я всегда чувствую, как они меня любят, поддерживают и действительно гордятся мной. Но они не могут об этом сказать – есть такая черта у их поколения.

Когда я ездила волонтером раз в месяц, на неделю, то они каждый раз, когда я возвращалась, выдыхали, что больше не надо переживать.

А когда в январе 2024 года я приняла решение, что буду там постоянно, каждый день, то они очень волновались. Я жила в Запорожье. Думала, что в прифронтовом городе будут, наверное, вражеские ДРГ ходить по каждой улице, летают ракеты.

Сначала было страшно, но потом я полюбила Запорожье, это очень красивый город. Меня и сейчас тянет туда, хотя я сегодня уже не там.

Когда я переезжала в Запорожье, чтобы работать на том направлении с "Культурным десантом", то родители были очень против. Я еще и бросила учебу, хотя мне оставалось доучиться полгода, чтобы получить диплом с отличием. И я его получила, но немного другим способом – училась дистанционно. Приехала на государственные экзамены и там заиграла. Но это отдельная история.

Тогда родители очень волновались, но ко всему привыкаешь. Я им, конечно, много чего не рассказывала. Случалось всякое. Мы были очень близки к линии боестолкновения. Ближайшее расстояние – три километра до врага. Находились в подвале, куда очень быстро ехали, когда уже было темно, чтобы нас не преследовали FPV-дроны.

Тогда впервые я пережила прилет, который был очень близко. Не знаю, надо ли описывать подробности, но я вышла в туалет, потому что в подвале его не было. Я попросила, могут ли меня отвести на улицу. Дядя, который там был, вызвался быстро провести меня. Он дал мне красный фонарик и приказал далеко не уходить, обещав за мной присмотреть.

Только я присела, как раздался мощный взрыв. Я так быстро никогда еще не ходила в туалет, и потом стремительно вернулась обратно (смеется, вспоминая, девушка – 24 Канал).

После этого мне было очень страшно, особенно выходить из того подвала, потому что там чувствуешь себя в безопасности. Там котики, там тепленько, все говорят, так хорошо. Ты знаешь тех людей всего 20 минут, а они уже все тебе такие близкие и родные, просто как семья. Я очень запомнила тот вечер. Мы тогда классно пообщались, попели песен, была очень теплая атмосфера. Там я постоянно встречала своих земляков из Винницкой области, и это очень приятно.

Еще была ситуация, когда мы выступали в маленькой избушке, где живут ребята. Когда мы уже вышли уезжать, прилетел КАБ – буквально в 300 метрах от нас, а следующий – через дом.

Я стою в шоке, у меня глаза огромные, как пять копеек. А ребята спокойно сигареты курят. Спрашиваю у них: "Что делать?". А они: "Не знаем. Упал КАБ". Я говорю: "Не на нас".

Для меня это тоже было шоком. Именно тогда я почувствовала, что со мной реально может что-то случиться, что я могу умереть в 18 лет, но я не хочу.

В тот период было немножко трудно, потому что ко мне пришло понимание, что я реально рискую своей жизнью каждый день, хотя этого не осознаю. Потому что ты не знаешь, когда с тобой что-то может случиться.

Есть еще куча таких историй, но я этого родителям не рассказывала. Пусть спокойно поживут. Когда я присоединилась к добровольческому подразделению, я не сказала им о первом выезде. Подумала, узнаю о ситуации, поеду посмотрю, как там и что, а когда вернусь, все расскажу. Так и произошло.

Неделю с родителями не общалась, когда звонила мама, говорила, что я очень занята и не могу говорить, потом перезвоню. Однако мама чувствовала, что происходит что-то не хорошо. Приезжаю после той недели домой и рассказываю ей, что присоединилась к добровольческому подразделению, буду там работать. Мама на меня смотрит, продолжает готовить кушать и молчит – не знает, что сказать. И я не знаю, что происходит.

Она молчала, как будто все хорошо, но она, видимо, тогда не осознала всего, что случилось. А папа спросил: "Будешь летать? Ну хорошо, я ушел". Он как-то легче это воспринял.

У меня еще есть старшая сестра Надежда. Когда она узнала, что я присоединилась к добровольческому подразделению, сразу позвонила родителям и так их накрутила. Что операторы БПЛА – это первая цель, мол, меня привезут, если не в гробу, то без конечностей, что я буду для них обузой. Такого наговорила.

А я тогда как раз поехала на волейбол (когда-то я профессионально занималась волейболом, и тренер пригласил меня на финал, в котором играла его команда) – хотела насладиться игрой, отдохнуть. А дома в это время такое делалось.

У мамы и папы разболелось сердце. Надежда с ними на связи постоянно, что-то им рассказывает. Они переживают, плачут оба. А я сижу и смотрю волейбольный матч. Набираю маму, спрашиваю, что дома происходит, а она мне отвечает: "Будут свои дети, поймешь".

Потом они смирились, эмоции прошли. Конечно, что они очень за меня волнуются и не хотят, чтобы я там была. Постоянно мне об этом говорят. Однако я не могу иначе, это же мой выбор. Все же я уже же взрослая, по крайней мере я так считаю.

О том, чем занимается на фронте

В чем непосредственно заключается твоя работа?

Надеюсь, что это можно говорить. Все, что могу сказать – я являюсь частью экипажа. Мы занимаемся задачами, связанными с аэроразведкой, ищем вражеские цели, личный состав противника и все остальное.

Как часто ты сейчас там находишься?

Достаточно часто, потому что я уволилась с работы, которая мне не очень нравилась. Имела свободное время и отправилась на выезды. В этом месяце была там две недели. Пол месяца своего времени уделяю этому.

Я не получаю за это зарплаты, поскольку я – доброволец, и мне нужно на что-то жить – снимать квартиру, покупать еду. Сейчас это все больше становится проблематичным. Потому что в этих промежутках времени я пытаюсь зарабатывать музыкой, записываю бандуры в треки, езжу выступать в туры как сессионная музыкантка.

Пытаюсь найти какое-то мероприятие – день рождения, свадьба и т.д., – чтобы поиграть и заработать деньги. Для того чтобы жить и иметь возможность поехать на выезд. Однако не знаю, сколько я так протяну.



Любовь Шипилюк стала оператором БПЛА / Фото предоставила девушка

Тебе 19 лет, в этот возраст еще продолжается определенное развитие. Хотя ты не полноценно приобщена к войску, но еще в мирной жизни занимаешься концертами, зарабатываешь деньги. Как тебе удается со всем этим справляться? И сколько времени тебе нужно, чтобы адаптироваться после возвращения с фронта?

Трудный вопрос. Подозреваю, что у меня может быть состояние вроде депрессии и надо ходить к психологу, но на это нужны деньги.

Есть такие моменты, что когда приезжаю оттуда, и порой понимаю, что просто не хочу вставать с постели. Когда просыпаюсь, думаю, для чего? Мне не хочется вставать, есть, пить пить, выходить из дома.

Мне очень тяжело находиться на улице и слышать русскую речь – от детей. Когда я это слышу, то у меня возникает вопрос: для чего мы это делаем? Разве не понятно, что эти детки, которые вырастут, станут русскоязычной частью общества в Украине. И это будет поводом для России вторгнуться в Украину через 20 – 30 лет. Как по мне, это очевидно, и я осознаю, что мне на свой возраст еще надо будет не раз повоевать.

На следующий раз я уже точно должна быть готова, и сейчас нужно получать этот опыт, чтобы потом иметь возможность защитить уже своих детей, ведь очень хочу, чтобы у меня были.

Это тоже важный момент – мне страшно погибнуть, потому что у меня нет детей. У меня также очень болит, когда мои друзья, молодые люди, погибают, а после них не остаются потомки. А это лучшие люди нашей нации – умные, сознательные, смелые, не рабы, а готовы бороться за свою свободу и свободу.

Эти люди гибнут, не оставляя после себя никого, а продолжают жить люди, которым "и так нормально", которых все устраивает, лишь бы только не было войны. Неважно под кем быть, лишь бы только у нас был хлеб и чтобы нас не трогали.

Для меня это пример рабского мышления, которое также присутствует в некоторых украинцах, и оно мне очень не нравится, потому что так не должно быть.

По адаптации, то я так сделала, что все мои друзья, мое окружение – это военные, волонтеры, люди, касающиеся этого, которые понимают, что происходит и максимально вкладываются. Мне с ними легко, хорошо, я их очень люблю и уважаю.

А когда я попадаю в среду не моих друзей, хочу скорее оттуда уйти. Однако я понимаю, что с этими людьми также надо работать, потому что в определенной степени они не виноваты, что менее образованные, чем другие, что их так воспитали.

Поэтому это работа культурных деятелей – создавать качественный, классный продукт, чтобы люди, хотели его слушать, смотреть. И тогда постепенно они придут к собственной самоидентификации, к пониманию, кто они.

Отношение к уклонистам

Что могут сделать гражданские для популяризации украинского языка и культуры сейчас? Как достучаться до тех, кому безразлично, что на фронте гибнут лучшие? Те, кто должен был бы развивать эту страну, кто мог бы определять ее будущее. Есть ощущение, что эта война - надолго. Потому что Россия никуда не делась, и хоть сознательных людей становится больше, проблем еще много - и с языком, и с пониманием, кто мы.

Так что мы можем делать уже сегодня, сейчас? Что посоветуешь сказать тем, кто колеблется, как присоединиться, чтобы мы не повторяли ошибок прошлого?

Очень трудно ответить. Я не знаю, как повлиять на других – кроме как собственным примером. Я хочу жить так, чтобы мне не было стыдно за себя. Чтобы я была честной перед собой. Чтобы жила в гармонии – и в согласии – с внутренним "я". Я хочу быть человеком.

Мне кажется, что каждый должен искренне спросить себя – насколько он доволен жизнью? Доволен тем, что делает? Насколько это соответствует его внутренним ощущениям – моральным ценностям? Или ему с этим окей? Считает ли он себя хорошим человеком?

Это же не значит, что все должны идти на войну – все умрем – и все. Нет. Ты должен жить так, чтобы и тебе было хорошо – и людям вокруг. Создавать вокруг себя пространство добра.

Я верю в добрые человеческие качества. Я очень люблю людей – и хочу видеть в них самое лучшее. И хочется, чтобы этого было больше. Просто искренне спрашивать себя: хороший ли я человек? Живу ли я согласно тем настоящим – человеческим – ценностям? Как-то так.

А что тебе лично болит, когда ты возвращаешься в гражданскую жизнь?

На этом выезде я познакомилась с парнем – моим побратимом, которому 18 лет. Он еще моложе меня. Он настолько умный, образованный, сообразительный, очень такой – с любовью к Украине и к людям. Он говорит: "Все, мне 18 – я должен идти в армию. Это мой долг. Я – мужчина, я должен защищать свою семью, свою будущую семью". И все в этом духе. Говорит: "Потому что мне уже два месяца, как 18 – я уклонист. Я еще не в армии". У меня искренний восторг от этого знакомства. Я думаю: вот это – человек!

Мне, конечно, не хотелось бы, чтобы он был в армии глобально, потому что он действительно очень высокоинтеллектуальный. Хотелось бы, чтобы такие люди развивали нашу страну, улучшали ее. Но я понимаю также, что с Россией этого не будет никогда. Пока у нас есть Россия – у нас не будет той нормальной жизни, о которой мы мечтаем. Потому что все теряет смысл.

Потому что Россия придет – и будет убивать: убивать женщин, детей – как они умеют это делать. Мужчины пойдут воевать просто уже не за нас, а за них – и никто их не будет спрашивать.

Люди просто, наверное, не понимают. Надо иметь хоть какую-то эмпатию и интересоваться тем, что такое война – это очень важно. В гражданской жизни обижает или болит больше всего, когда я возвращаюсь к себе в село и слышу истории об уклонистах. Например, мама рассказывает, что дядя, которому 40 лет, ходит кустами, огородами – убегает от ТЦК, чтобы его не поймали, потому что ему страшно. Потому что он боится. Я не знаю, что сказать... Но у меня, уважения к таким людям совсем нет.

Мне неприятно это слушать – что какой-то 18-летний парень идет воевать, потому что он чувствует долг. Он – замечательный человек, настоящий мужчина. А вот человек, которому 40 лет, у которого двое уже взрослых детей... Ему не хочется. У него даже нет этого желания – кого-то там защитить. Ему лишь бы просто не трогали. Мне это неприятно, что молодое поколение реально должно, должно все это сгребать.

Конечно, я не переношу русскую музыку. Когда осознаешь, насколько разные видения у людей. Они могут слушать русскую музыку, говорить на русском: "Мне так хорошо, мне так классно ходить на тусовки – и там меня ничего не волнует". И я такой весь "подросток в протесте", говорю на русском, потому что "ты мне не скажешь, как жить". Типа: "Хочу – так и говорю". Ну, для меня эта недалекость выглядит мизерно. Я этого не понимаю – и мне это просто неприятно.