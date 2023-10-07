Оккупанты возобновили наступление под Купянском: в ISW проанализировали, будет ли он успешным
Источник:ISW
Аналитики Института изучения войны заявили, что российские войска возобновили наступление на Купянском направлении. Впрочем, эксперты уверены, что оккупанты не будут иметь успеха.
О попытках наступать на Купянском направлении говорится и в утренней сводке Генштаба ВСУ. Там сообщили, что наши защитники на этом участке фронта отразили атаки врага в районах населённых пунктов Синьковка и Ивановка Харьковской области.
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Способны ли россияне наступать вблизи Купянска
Эксперты заявили, что 6 октября российская армия возобновила наступление на Купянском направлении. Большинство оккупационных войск, вероятно, боеспособны, однако это еще не гарантирует им успех.
В последние недели россияне на этом участке фронта не возобновляли боевые действия и было определенное затишье. Впрочем, спикер Восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш 6 октября сообщил, что на направлении Купянск – Лиман противник снова пытается штурмовать позиции ВСУ.
Так называемые кремлевские "военкоры" сообщали, что россияне начали наступать в районе населенного пункта Синьковка. Кроме того, оккупанты утверждали, что якобы ведут "интенсивный обстрел" трассы Шевченково – Купянск. Другой "военкор" называл русское наступление на Купянск как "широкомасштабное", однако через некоторое время эту запись он удалил.
Следует отметить, что Россия перебросила на Купянское направление подразделения новообразованной 25-й общевойсковой армии. Эту информацию подтверждал, в частности, и глава ГУР МО Кирилл Буданов. Впрочем, эти подразделения должны были оказаться на поле боя не раньше декабря 2023, поэтому аналитики утверждают, что 25-я армия может иметь серьезные проблемы – плохая подготовка, недостаток личного состава и техники. Аналитики ISW заявляют, что все это в комплексе не обеспечит россиянам успеха во время "наступления" на Купянском направлении.
Восстановление российских наступательных операций под Купянском при участии подразделений 25-й общей армии, вероятно, призвано отвлечь внимание Украины от других участков фронта на Юге,
– подчеркнули аналитики.
Какая ситуация на Лимано-Купянском направлении
- Илья Евлаш 4 октября сообщил, что Россия согнала на этот участок фронта мощные силы и много техники. Речь идет о 110 тысячах личного состава, около 1 000 танков, 2 000 боевых бронированных машин и более 800 артиллерийских систем.
- Впрочем, военные эксперты подчеркивают, что это только звучит угрожающе. На самом же деле, Кремль перебросил на этот участок вновь созданную 25-ю общую армию, которая достаточно слаба и не имеет закаленного в боях.
- Военный эксперт Роман Свитан подчеркнул, что для оккупантов важный участок под Купянском, потому что там кратчайшее сообщение с Россией. Так, из Лимано-Купянского направления в российский город Валуйки всего 80 километров. В настоящее время оккупанты сосредоточили в этом населенном пункте мощный военный хаб, с которого перебрасывают на фронт амуницию, боевое снаряжение и комплекты.