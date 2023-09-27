Может быть серьезное наступление: как изменится война, если Россия пойдет на Купянск

На Лимано-Купянском направлении сейчас определенное затишье. Однако это не означает, что россияне отказались от наступательных действий.

Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Петр Черник, отметив, что, скорее всего, оккупанты планируют осуществить наступательную операцию на Лимано-Купянском направлении. Пока они только готовятся к ней после предварительных неудачных атак.

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Какая ситуация на Лимано-Купянском направлении

Как подчеркнул Черник, вероятнее всего, сейчас оккупанты перегруппируют силы и просчитывают потенциальные направления для наступления. У них идет переосмысление собственного потенциала.

Важно понимать, какое именно количество личного состава враг готов применить для наступательной операции. Если это корпус, то есть вопрос, как оккупанты смогут набрать достаточное количество техники.

40-тысячный корпус нуждается в 825 танках, 2,5 тысячах боевых бронированных машин и около 1 тысяче артиллерийских стволов. Где они смогут их взять – пока не ясно. Если на 50 – 60% выйдут – то уже для оккупантов будет хороший результат,

– отметил Черник.

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В любом случае нужно быть готовыми к разным ситуациям на фронте. На войне невозможно постоянно наступать и постоянно обороняться.

Если и услышим, что там пойдет большой корпус вперед и что-нибудь захватит – надо к этому спокойно относиться. Нам главное выиграть войну. А некоторые битвы могут быть проиграны,

– подчеркнул Черник.

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