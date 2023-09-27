Про це 24 Каналу розповів військовий експерт Петро Черник, зауваживши, що, найімовірніше, окупанти планують здійснити наступальну операцію на Лимано-Куп'янському напрямку. Наразі вони лише готуються до неї після попередніх невдалих атак.
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Яка ситуація на Лимано-Куп'янському напрямку
Як наголосив Черник, найімовірніше, зараз окупанти перегруповують сили та прораховують потенційні напрямки для наступу. У них триває переосмислення власного потенціалу.
Важливо розуміти, яку саме кількість особового складу ворог готовий застосувати для наступальної операції. Якщо це корпус, то є питання, як окупанти зможуть набрати достатньої кількості техніки.
40-тисячний корпус потребує 825 танків, 2,5 тисячі бойових броньованих машин і десь 1 тисячу артилерійських стволів. Де вони зможуть їх взяти – поки не зрозуміло. Якщо на 50-60% вийдуть – то вже для окупантів буде хороший результат,
– зазначив Черник.
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У будь-якому випадку потрібно бути готовими до різних ситуацій на фронті. На війні неможливо постійно наступати та постійно оборонятися.
Якщо й почуємо, що там піде великий корпус вперед та щось захопить – треба до цього спокійно ставитися. Нам головне виграти війну. А деякі битви можуть бути програні,
– наголосив Черник.
Втрати Росії на війні в Україні: коротко
- Росія зазнала колосальних втрат на повномасштабній війні проти України. Все почалося 24 лютого 2022 року.
- З того часу українські військові знищили 276 990 російських загарбників. А за минулу добу, 26 вересня, вдалося ліквідувати ще 320 окупантів.
- Крім того, Росія втратила 4675 танків, 8950 бойових броньованих машин, 6337 артилерійських систем, 792 РСЗВ, 534 засоби ППО тощо.